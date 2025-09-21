En
ترامپ: «اتفاقات بد» در انتظار کابل است

رئیس‌جمهور آمریکا، افغانستان را در صورت امتناع از بازگرداندن پایگاه بگرام به وقوع «اتفاقات بد» تهدید کرد.
ترامپ: «اتفاقات بد» در انتظار کابل است

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، افغانستان را در صورت امتناع از واگذاری پایگاه نظامی بگرام به ایالات متحده به «اتفاقات بد» تهدید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» گفت: «اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به کسانی که آن را ساخته‌اند، یعنی ایالات متحده آمریکا، پس ندهد، اتفاقات بدی خواهد افتاد!!!»

دونالد ترامپ گفت که از مقامات افغانستان انتظار دارد پایگاه هوایی بگرام را فورا تحت کنترل ایالات متحده واگذار کنند.

پایگاه هوایی بگرام یک فرودگاه نظامی بزرگ در حدود ۴۰ کیلومتری شمال کابل، پایتخت افغانستان است. این پایگاه که در ابتدا توسط اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۵۰ ساخته شد، از سال ۲۰۰۱ تا خروج نیروهای آمریکایی در اوت ۲۰۲۱ به عنوان مرکز اصلی عملیات ایالات متحده و ناتو در افغانستان فعالیت می‌کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در مسیر عزیمت به مراسمی در ویرجینیا در پاسخ به این سوال که آیا اعزام نیرو برای بازپس‌گیری بگرام را منتفی می‌داند یا خیر، به خبرنگاران گفت: «ما در مورد آن صحبت نخواهیم کرد، اما اکنون در حال گفتگو با افغانستان هستیم و می‌خواهیم آن را پس بگیریم، و می‌خواهیم آن را به زودی و فورا پس بگیریم، و اگر آنها این کار را نکنند، اگر این کار را نکنند، خواهید فهمید که من چه خواهم کرد.»

پیش از این، رسانه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» خبر داد که دولت آمریکا در حال مذاکره با دولت سرپریست افغانستان برای بازگرداندن شماری از نیروهای خود به پایگاه بگرام با هدف «مبارزه با تروریسم» است؛ اقدامی که با مخالفت مقامات افغانستان روبرو شده است.

روزنامه آمریکایی به نقل از منابع مطلع نوشت این مذاکرات بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای عادی‌سازی روابط میان واشنگتن و کابل است که شامل تبادل زندانیان، توافق اقتصادی و همکاری‌های امنیتی می‌شود.

با این حال، «ذاکر جلالی» مقام ارشد وزارت خارجه افغانستان در واکنشی در شبکه‌های اجتماعی بازگشت نیروهای آمریکایی به افغانستان را رد کرد و تأکید کرد که روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا تنها بر پایه احترام متقابل و بدون حضور نظامی ممکن است. او یادآور شد که مردم افغانستان هیچ‌گاه حضور نظامی خارجی را نپذیرفته‌اند و این موضوع در مذاکرات دوحه نیز کاملا رد شده بود.
 

