یک شهر ایران رکورددار گرما در جهان شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این در حالی است که در هفته های اخیر به دلیل کاهش نسبی دما در کشور، شهرها از صدر فهرست گرمترین های جهان فاصله گرفته بودند، ولی در روز شنبه بار دیگر یک شهر از ایران در صدر گرمترین ها قرار گرفت. یک روز پیش از این، امیدیه با دمای ۴۶.۹ درجه سانتیگراد بالای صفر در رده پنجم بود.

به غیر از امیدیه، سه شهر دیگر از استان خوزستان در جمع گرمترین نقاط جهان قرار گرفتند. آبادان با دمای ۴۶.۶ درجه سانتیگراد بالای صفر در رده ششم، صفی آباد دزفول با دمای ۴۵.۵ درجه سانتیگراد بالای صفر در رده نهم و اهواز با دمای ۴۵.۴ درجه سانتیگراد بالای صفر در رده دهم گرمترین های جهان قرار گرفتند.