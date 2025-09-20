عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران به دلیل وقوع گرد و غبار و با شاخص ۱۹۲ در مرز وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۱۶ و در وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس قرار داشت.

گفتنی است، سازمان حفاظت محیط زیست عصر امروز اعلام کرد: در یکی از کم‌سابقه‌ترین رخدادهای گردوغبار ایران، اغلب کانون‌های داخلی کشور به‌ویژه در مرکز ایران فعال شده‌اند.

همچنین هم‌زمان، کانون‌های سوریه و عراق نیز فعال شدند که علاوه بر شمال‌غرب کشور تا شهر رشت را تحت تأثیر قرار داده‌اند، سپس با تغییر مسیر به سمت جنوب‌شرق، به سمت البرز و تهران حرکت کردند.

در حال حاضر، گردوغبار موجود ترکیبی از منشأهای خارجی (فرامرزی) و کانون‌های داخلی است که نشان‌دهنده پیچیدگی الگوهای گردوغبار کشور است.