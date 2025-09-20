به گزارش تابناک، شورای عالی امنیت ملی به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهور تشکیل جلسه داد و در مورد وضعیت منطقه و ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر انجام شد و تاکید بر این مهم شد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.
همچنین اقدامات برخی کشورها در صحنهی بین المللی که در زمینههای عملیات نظامی و تحریمها مطرح شده مورد واکاوی قرار گرفت، منجمله اقدامات نسجیدهی ۳ کشور اروپایی در مورد مسئلهی هستهای ایران انجام بحث و بررسی انجام شد و علیرغم همکاریهای وزارت امورخارجه با آژانس و همچنین ارائهی طرحهایی برای حل و فصل موضوع، با اقدامات کشورهای اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد.
همچنین به وزارت امور خارجه ماموریت داده شد در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنیهای خود ادامه دهد.
همچنین در این جلسه از اقدام سنجیده قوهی قضاییه بابت عفو زندانیان که کمک به همبستگی ملی میکند تشکر شد.