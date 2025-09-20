گرد و خاک در تهران ماندگار است

به گزارش تابناک، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی استان تهران در پنج روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر پیشبینی میشود که همراه با افزایش وزش باد خواهد بود. در ارتفاعات نیز گاهی بارش پراکنده پیشبینی میشود.
همچنین در این مدت در بعضی ساعات بهویژه در ساعات عصر و شب، در بخشهای جنوبی و غربی استان وزش باد شدید، گاهی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار، همراه با کاهش کیفیت هوا و کاهش دید موقت مورد انتظار است.
پیشبینیهای هواشناسی استان تهران نشان میدهد که روزهای آینده، بهویژه روز شنبه ۲۹ شهریور و دوشنبه ۳۱ شهریور در ارتفاعات استان افزایش ابر و گاهی رگبار باران پیشبینی شده است.
آسمان تهران برای روز یکشنبه صاف و وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهد بود. همچنین بیشینه دمای پایتخت از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری تغییرات محسوسی دارد به طوری که از ۳۰ به ۲۶ درجه سانتیگراد میرسد یعنی در این بازه زمانی چهار درجه هوا سردتر میشود.
همچنین طبق پیشبینیهای هواشناسی، کمینه دمای تهران در مدت یادشده با ۲ درجه سردتر شدن هوا همراه است به طوری که دمای هوا بین ۲۰ تا ۱۸ درجه سانتیگراد تغییر خواهد کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید