En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گرد و خاک در تهران ماندگار است

هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران به‌ویژه در بخش‌های جنوبی و غربی استان خبر داد و اعلام کرد: پدیده گرد و خاک از امروز شنبه تا روز یکشنبه در این کلانشهر ماندگار است.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۹۲
| |
273 بازدید

گرد و خاک در تهران ماندگار است

به گزارش تابناک، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی استان تهران در پنج روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود که همراه با افزایش وزش باد خواهد بود. در ارتفاعات نیز گاهی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در این مدت در بعضی ساعات به‌ویژه در ساعات عصر و شب، در بخش‌های جنوبی و غربی استان وزش باد شدید، گاهی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار، همراه با کاهش کیفیت هوا و کاهش دید موقت مورد انتظار است.

پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد که روزهای آینده، به‌ویژه روز شنبه ۲۹ شهریور و دوشنبه ۳۱ شهریور در ارتفاعات استان افزایش ابر و گاهی رگبار باران پیش‌بینی شده است.

آسمان تهران برای روز یکشنبه صاف و وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهد بود. همچنین بیشینه دمای پایتخت از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری تغییرات محسوسی دارد به طوری که از ۳۰ به ۲۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد یعنی در این بازه زمانی چهار درجه هوا سردتر می‌شود.

همچنین طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، کمینه دمای تهران در مدت یادشده با ۲ درجه سردتر شدن هوا همراه است به طوری که دمای هوا بین ۲۰ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد تغییر خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی تهران وزش باد شدید گرد و خاک گرد و غبار بارش پراکنده خبر فوری
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مردم این استان بخاری‌‌ روشن کردند!
گردوغبار، هوای تهران و کرج را ناسالم کرد
هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمالی
لحظه سرقت وحشیانه دستبند طلا از یک زن
هشدار هواشناسی: رگبار و رعد و برق در راه است
حضور کمرنگ شهرهای ایران در جمع گرمترین نقاط جهان
شدت خنکی هوا در بامداد فردا + نقشه دمایی
آغاز موج جدید بارش‌ها از جمعه
روزهای بسیار خنکی در راه است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005Zue
tabnak.ir/005Zue