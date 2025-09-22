وعده واریز سود سهام عدالت بار دیگر به تأخیر افتاد. در حالی که قرار بود باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۲ در هفتههای ابتدایی امسال به حساب میلیونها سهامدار واریز شود، حالا با گذشت شش ماه از سال، همچنان خبری از این پرداخت نیست و به نظر میرسد سهامداران باید تا پاییز برای دریافت حقوق خود صبر کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این روند یادآور تجربه پاییز سال گذشته است؛ جایی که سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۱ نیز با تأخیر و در سه مرحله به حساب مشمولان واریز شد. اما شرایط امروز متفاوتتر و تلختر است. در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داده، هر روز تأخیر در واریز سود به معنای کاهش ارزش واقعی آن برای مردم است.
معطلی سه هزار میلیاردی در پرداخت سود
چند هفته پیش، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرده بود که در مجموع نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت توسط برخی شرکتها پرداخت نشده است. این یعنی فرآیند واریز، صرفاً به دلیل کمکاری چند شرکت و عدم پیگیری موثر سازمان بورس، معطل مانده است.
اما پرسش جدیتر آنجاست: سایر مبالغی که از سوی شرکتها واریز و در حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی تجمیع شده، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ آیا سود ناشی از رسوب این منابع در سیستم بانکی نیز به سهامداران تعلق میگیرد یا همچنان بیپاسخ خواهد ماند؟ این مسئلهای است که نیازمند شفافسازی فوری سازمان بورس است.
هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز پیشتر در گفتوگو با تابناک نسبت به این موضوع هشدار داده بود. او گفته بود: سالهاست حدود ۵۰۰ هزار تومان به صورت علیالحساب پرداخت میشود، اما این رقم دردی از مردم دوا نمیکند. یکی از اعتراضات جدی در جلسات شورای عالی بورس، مسئله رسوب سود در حساب شرکتهای مرتبط است که باید شفاف شود تا دارندگان سهام عدالت بتوانند در تصمیمگیریها نقش داشته باشند.
به بیان دیگر، مشکل فقط تأخیر نیست؛ بلکه ابهام در نحوه مدیریت منابعی است که به نام سهامداران نگهداری میشود، اما اطلاع دقیقی از بازدهی آن در دست نیست.
وعدههای تکراری و عملنشده
دو هفته پیش، حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس بار دیگر وعده داد که بخش عمدهای از سود سهام عدالت تجمیع شده و تنها دو یا سه شرکت سرمایهپذیر هنوز پرداخت نکردهاند. او تاکید کرد این موضوع ظرف «دو هفته آینده» نهایی میشود و سهامداران به زودی سود خود را دریافت میکنند.
اما اکنون که به پایان شهریورماه رسیدهایم، نهتنها خبری از واریز سود نیست، بلکه زمان دقیق پرداخت نیز اعلام نشده است. این در حالی است که سازمان بورس در ماههای گذشته بارها وعدههای مشابه داده بود؛ وعدههایی که هیچگاه در زمان مقرر به سرانجام نرسید.
کاهش ارزش سود سهامداران زیر سایه تورم
واقعیت این است که حتی اگر سود سهام عدالت چند صد هزار تومانی در نهایت واریز شود، ارزش واقعی آن نسبت به زمان وعده اولیه بسیار کمتر شده است. تعلل سازمان بورس و بیتوجهی برخی شرکتها باعث شده تا سهامداران عدالت، بار دیگر بازنده اصلی این روند باشند.
به گزارش تابناک، اکنون این نگرانی جدی وجود دارد که سازمان بورس همانند سال گذشته، به واریز سهمرحلهای سود رضایت دهد؛ اقدامی که علاوه بر طولانیتر شدن فرآیند، موجب کاهش بیشتر ارزش سود در جیب مردم خواهد شد.
سوال اصلی همچنان پابرجاست: آیا سازمان بورس و وزارت اقتصاد ارادهای جدی برای دفاع از حقوق سهامداران عدالت دارند؟ یا اینکه بار دیگر تأخیر، تعلل و وعدههای تکراری، سرنوشت سود سهام عدالت را رقم خواهد زد؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید