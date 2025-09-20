به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ محسن زنگنه، نماینده مجلس بیان کرد: تا الان تیم دیپلماسی ما مقاومت کردهاند. امروز از غنیسازی دست نکشیدهایم. ما نقاط قوت خودمان را تبدیل به نقاط ضعف نکنیم.
وی افزود: ما بمباران شدیم، تاسیسات هستهای ما بمباران شد، اما ما نه از غنیسازی دست کشیدیم نه اورانیوم را در اختیار دشمن قرار دادیم و نه از مواضع موشکی خودمان پایین امدیم.
زنگنه اظهار کرد: ما پریشب یکی از پیشرفتهترین موشکهای کشور را که تا الان امتحان نشده بودیم امتحان کردیم و موفقیتآمیز هم بود. یعنی میخواهم بگویم در همین شرایط ما یک موشک قارهپیما را تست امنیتی میکنیم.
