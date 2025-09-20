En
ایران پریشب موشک قاره‌پیما آزمایش کرد؟

یک نماینده مجلس می گوید که پریشب یک موشک قاره‌پیما را تست امنیتی کردیم که موفقیت آمیز بود.
ایران پریشب موشک قاره‌پیما آزمایش کرد؟

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ محسن زنگنه، نماینده مجلس بیان کرد: تا الان تیم دیپلماسی ما مقاومت کرده‌اند. امروز از غنی‌سازی دست نکشیده‌ایم. ما نقاط قوت خودمان را تبدیل به نقاط ضعف نکنیم.

وی افزود: ما بمباران شدیم، تاسیسات هسته‌ای ما بمباران شد، اما ما نه از غنی‌سازی دست کشیدیم نه اورانیوم را در اختیار دشمن قرار دادیم و نه از مواضع موشکی خودمان پایین امدیم.

زنگنه اظهار کرد: ما پریشب یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های کشور را که تا الان امتحان نشده بودیم امتحان کردیم و موفقیت‌آمیز هم بود. یعنی میخواهم بگویم در همین شرایط ما یک موشک قاره‌پیما را تست امنیتی می‌کنیم.

سمن
|
Azerbaijan
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
6
پاسخ
موشک قاره پیما کجا بود !!! نکنه ایشون فکر میکن 3000 کیلومتر یعنی قاره پیما ؟
