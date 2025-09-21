En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اختصاصی تابناک؛

امنیت غذایی مردم، قربانی سیاست های ارزی/ فرصت تامین جو را از دست دادیم!

تاخیر ۱۰ ماهه بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور باعث شده است که مشکلات زیادی هم برای واردکنندگان و هم برای تولیدکنندگان این حوزه رخ دهد. این در حالی است که این نهاد تبدیل به حکمران سیاست‌های تجاری شده است و پاسخگو نیست.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۵۳
| |
295 بازدید
|
۱

امنیت غذایی مردم، قربانی سیاست های ارزی/ فرصت تامین جو را از دست دادیم!

تأخیر۱۰ ماهه در تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی علاوه بر اینکه باعث افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شده است نگرانی‌های زیادی را هم درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش دامداری و کشاورزی ایجاد کرده است.

اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص طولانی شدن زمان تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور به تابناک گفت: بانک مرکزی به جای اینکه سیستم ارزی کشور را در خدمت بخش تجاری کند، حکمران سیاست‌های تجاری شده است و حتی دربرخی مواقع سیاست‌های تجاری کشور را به گروگان گرفته است. 

 بندانی افزود: متاسفانه شرایطی به وجود آمده است که بازار مرغ به عنوان یکی از کالا‌های اصلی سبد مصرفی خانوار با نوسانات جدی مواجه بوده که این امر مستقیم امنیت غذایی کشور و اعتماد عمومی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

صندوق توسعه پای کار مردم بیاید

او خواستار سامان دادن به حوزه تخصیص ارز شد و بیان کرد: آیا امکان این مساله وجود نداشت که شرایط را به گونه‌ای کنترل کنیم که صف تخصیص کالایی به ۱۰ ماه نرسد یا اینکه واردکننده نهاده‌های دامی بتواند از بانکی فاینانس کند و مطمئن باشد ظرف مدت ۳ الی ۴ ماه با یک خط اعتباری را تامین کند؟!

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است وزارت جهاد کشاورزی از صندوق توسعه ملی مطالبه‌ای جهت ایجاد خط اعتباری یک میلیارد یورویی داشته باشد تا به صورت تسهیلات در اختیار واردکنندگان نهاد‌ه های دامی قرار گیرد که اگر بانک مرکزی در تامین ارز دچار مشکل شد بتواند در بازه زمانی ۳ ماه قابل تمدید باشد تا آهنگ چرخه واردات کالا کم نشود.

به گفته بندانی، ۶/۷ میلیون تن واردات ذرت در سال ۱۴۰۳ بود که این آمار در سال جاری کاهش پیدا کرده است؛ این درحالی است که واردات کمتر شود مشکلات در سال آینده عمیق‌تر است. برای مثال قیمت گوشت سفید به شدت بالارفته است و مردم دیگر توان خرید مرغ را هم ندارند.

فرصتی که سوخت 

این فعال بخش خصوصی اظهار داشت: در بخش سیاستگذاری باید به سمت R&D ( تحقیق و توسعه ) رفت که خروجی آن کمک به معیشت مردم است تا آنها از تنها منبع پروتئینی باقی مانده یعنی گوشت سفید بتوانند استفاده کنند و سلامت مردم تهدید نشود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به فرصت سوزی تامین جو اشاره کرد و گفت: فرصت تامین جو را با توجه به گذشتن فصل آن از دست دادیم و بانک مرکزی نیز به موقع برای تامین ارز اقدام نکرد. همچنین معاونت بازرگانی وزارت جهاد هم به موقع اقدام به تخصیص منابع نکرده و فرصت را از دست دادیم و این سبب شد که در آینده مشکلات عدیده‌ای در بخش تولید گوشت قرمز داشته باشیم، اما درحال حاضر این فرصت داریم که بتوانیم برای تامین نهاده‌های دامی اقدام کنیم که این پنجره بسته نشود و خوارک طیور تامین شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت نهاده‌های دامی نهاده های دامی واردات نهاده های دامی واردات نهاده‌های دام و طیور بازار مرغ قیمت مرغ سبد مصرفی خانوار
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چالش تامین نهاده دامی؛ دولت برای مانع زدایی از تولید نهاده‌های دامی اقدام کند
مصوبه مجلس برای خودکفایی در تولید گوشت قرمز
سیب زمینی ارزان شد
نقش نهاده‌های دامی در قیمت مرغ و گوشت
آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور
آغاز ترخیص و توزیع یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن نهاده دامی
اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارز نهاده دام به یک نفر
قیمت مرغ به ٢٧ هزار تومان افزایش یافت
چرا واردات نهاده های دامی تنها به چند نفر مافیا واگذار شده است؟
تاثیر ۲ درصدی بنزین در سبد مصرفی خانوار
علت نوسانات قیمت مرغ در بازار چیست؟
مرغداران دست به دامن دلالان شدند/ قیمت مرغ در آستانه ۲۰۰ هزارتومانی شدن؟
سایه شوم دلار ۴۲۰۰ بر معیشت مردم؛ قاچاق رسمی با دلار ترجیحی چگونه کلید خورد؟
قیمت مرغ به ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید
قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد به‌زودی کاهش می‌یابد
نظارت کامل بر سامانه بازارگاه داریم/ با گرانفروشان مقابله می‌شود
گران‌ فروشی نهاده‌های طیور بدون فاکتور در بازار/ عرضه ۷۰۰ هزارتن نهاده دامی با نرخ مصوب طی ۲۰ روز
هشداری که باید جدی گرفت؛ مرغداران، نوروز ۱۴۰۰ گرفتار بی تدبیری مسئولان می‌شوند؟
ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی تامین شد
مرغداران معترض، تجمع کردند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
چه کنیم مگه من گرون کردم به من چه. شانزده میلیون رای قومی و سوپر اصلاحاتی نتیجش اینه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۳۸ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۰ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zu1
tabnak.ir/005Zu1