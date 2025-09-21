امنیت غذایی مردم، قربانی سیاست های ارزی/ فرصت تامین جو را از دست دادیم!

تاخیر ۱۰ ماهه بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور باعث شده است که مشکلات زیادی هم برای واردکنندگان و هم برای تولیدکنندگان این حوزه رخ دهد. این در حالی است که این نهاد تبدیل به حکمران سیاست‌های تجاری شده است و پاسخگو نیست.

تأخیر۱۰ ماهه در تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی علاوه بر اینکه باعث افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شده است نگرانی‌های زیادی را هم درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش دامداری و کشاورزی ایجاد کرده است.

اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص طولانی شدن زمان تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دام و طیور به تابناک گفت: بانک مرکزی به جای اینکه سیستم ارزی کشور را در خدمت بخش تجاری کند، حکمران سیاست‌های تجاری شده است و حتی دربرخی مواقع سیاست‌های تجاری کشور را به گروگان گرفته است.

بندانی افزود: متاسفانه شرایطی به وجود آمده است که بازار مرغ به عنوان یکی از کالا‌های اصلی سبد مصرفی خانوار با نوسانات جدی مواجه بوده که این امر مستقیم امنیت غذایی کشور و اعتماد عمومی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

صندوق توسعه پای کار مردم بیاید

او خواستار سامان دادن به حوزه تخصیص ارز شد و بیان کرد: آیا امکان این مساله وجود نداشت که شرایط را به گونه‌ای کنترل کنیم که صف تخصیص کالایی به ۱۰ ماه نرسد یا اینکه واردکننده نهاده‌های دامی بتواند از بانکی فاینانس کند و مطمئن باشد ظرف مدت ۳ الی ۴ ماه با یک خط اعتباری را تامین کند؟!

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است وزارت جهاد کشاورزی از صندوق توسعه ملی مطالبه‌ای جهت ایجاد خط اعتباری یک میلیارد یورویی داشته باشد تا به صورت تسهیلات در اختیار واردکنندگان نهاد‌ه های دامی قرار گیرد که اگر بانک مرکزی در تامین ارز دچار مشکل شد بتواند در بازه زمانی ۳ ماه قابل تمدید باشد تا آهنگ چرخه واردات کالا کم نشود.

به گفته بندانی، ۶/۷ میلیون تن واردات ذرت در سال ۱۴۰۳ بود که این آمار در سال جاری کاهش پیدا کرده است؛ این درحالی است که واردات کمتر شود مشکلات در سال آینده عمیق‌تر است. برای مثال قیمت گوشت سفید به شدت بالارفته است و مردم دیگر توان خرید مرغ را هم ندارند.

فرصتی که سوخت

این فعال بخش خصوصی اظهار داشت: در بخش سیاستگذاری باید به سمت R&D ( تحقیق و توسعه ) رفت که خروجی آن کمک به معیشت مردم است تا آنها از تنها منبع پروتئینی باقی مانده یعنی گوشت سفید بتوانند استفاده کنند و سلامت مردم تهدید نشود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به فرصت سوزی تامین جو اشاره کرد و گفت: فرصت تامین جو را با توجه به گذشتن فصل آن از دست دادیم و بانک مرکزی نیز به موقع برای تامین ارز اقدام نکرد. همچنین معاونت بازرگانی وزارت جهاد هم به موقع اقدام به تخصیص منابع نکرده و فرصت را از دست دادیم و این سبب شد که در آینده مشکلات عدیده‌ای در بخش تولید گوشت قرمز داشته باشیم، اما درحال حاضر این فرصت داریم که بتوانیم برای تامین نهاده‌های دامی اقدام کنیم که این پنجره بسته نشود و خوارک طیور تامین شود.