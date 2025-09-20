به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیاد ۲۰۲۵ با اشاره به آخرین تحولات در زمینه اجرای اسنپ‌بک، تصریح کرد: دیشب جلسه برگزار کرده‌اند تا اسنپ‌بک را برگردانند؛ راه را می‌بندند؟ مغزها و اندیشه‌ها هستند که یا راه پیدا می‌کنند یا راه می‌سازند.

وی افزود: این توانایی را باید باور کرد. آنان نمی‌توانند جلوی ما را بگیرند. نطنز و فردو را می‌توانند بزنند، غافل از اینکه این انسان‌ها هستند که نطنز و مهم‌تر از نطنز را می‌سازند و خواهند ساخت‌.

مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، در آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی ۲۰۲۵، در بخشی از سخنانش با بیان اینکه به خود می‌بالیم که عزیزانی چون شما در کشور داریم که قادرند با اقتدار در عرصه‌های جهانی حضور یافته و با افتخار از ایران دفاع و پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآورند، اظهار داشت: باور بنده این است و مکرر نیز اعلام کرده‌ام که ثروت واقعی کشور نه منابع نفت و گاز و معادن طلا، بلکه شما جوانان نخبه و خلاق کشور هستید.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشورهای زیادی هستند که بدون برخورداری از منابع طبیعی و با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و نخبه خود به پیشرفت‌های چشمگیر رسیده‌اند، افزود: چرا ما با وجود بهره‌مندی از منابع عظیم خدادادی نتوانسته‌ایم آنچنان که باید پیشرفت و مشکلات را مرتفع کنیم! باید نگاه خود را تغییر دهیم و به خودمان بازگردیم؛ اگر باور کردیم که هر کدام از ما معدنی سرشار از توانمندی هستیم که باید دانایی و توانایی خود را در مسیر حل مشکلات به کار بگیریم، آن روز خواهیم توانست از سنگ سیاه، طلا عمل بیاوریم.

پزشکیان تصریح کرد: اگر به انسان‌های خلاق میدان دهیم و مسیر را برای آنها مهیا و تسهیل کنیم، می‌توانند همه مشکلات را رفع کنند. مشکل همانگونه که گفتم در نگاه غلط ماست؛ دشمن شاید بتواند دستاوردهای علمی ما را بمباران کند، اما این متخصصان و دانشمندان ما هستند که این تاسیسات را ساخته‌اند و ثروت و دارایی اصلی کشور همین‌ها هستند، ‌نه آنچه آنها ساخته و تولید کرده‌اند.

رئیس جمهور با اشاره به اختصاص بیشترین وقت خود از ابتدای آغاز به کار، به موضوع تحول نظام آموزشی کشور، گفت: دغدغه اصلی بنده در حدود یکسال گذشته ایجاد بستر مناسب برای شناسایی، جذب، پرورش و بالفعل کردن پتانسیل‌های نوجوانان و جوانان نخبه کشور بوده است تا با تکیه بر آنها بتوانیم مشکلات را حل و آینده کشور را بسازیم.

پزشکیان همچنین با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت: بنده شخصا به دفعات با وضعیتی مواجه شده‌ام که عده‌ای سعی کرده‌اند راه حرکت و رشد ما را ببندند، اما مغزها و اندیشه‌ها در مواجهه با هر مانعی، یا راه می‌یابند، یا راه می‌سازند. انگیزه اصلی ما از تحول در نظام آموزشی این است که فرزندان این کشور را به شکلی تربیت کنیم که در مواجهه با مانع در مسیر هر هدفی، بدون هیچ تعللی به دنبال یافتن یا ساختن راه باشند.

رئیس جمهور اضافه کرد: کافی است باور کنیم که می‌توانیم بر موانع غلبه کنیم و بدخواهان این سرزمین نمی‌توانند راه را بر ما ببندند؛ به هیچ وجه نمی‌توان جلوی کسی را که عزم و اراده و توانایی پیشرفت دارد، بست. ما هرگز در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نشده و سرخم نخواهیم کرد، چرا که توانایی و قدرت تغییر داریم و کافی است به کسانی که توانایی و اراده دارند، اعتماد کنیم.

پزشکیان با بیان اینکه زمانی برای از دست دادن نداریم، تصریح کرد: ۴۷ سال است که مدرسه می‌سازیم اما همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجهیم، در این دولت تصمیم گرفتیم یکبار این مشکل را حل کنیم. همچنین در حال اصلاح و ارتقای کیفی شیوه‌ها و محتوای آموزشی نیز هستیم. متاسفانه نظام اداری کشور منجمد شده و در برابر تغییر و اصلاح مقاومت می‌کند. باید تلاش کنیم قالب‌ها را بشکنیم و شما که هنوز در این قالب‌ها قرار نگرفته‌اید، خیلی راحت‌تر می‌توانید خلاقیت و قوه ابتکار خود را در مسیر اصلاح امور و رفع مشکلات به کار بگیرید.

رئیس جمهور گفت: کافی است که انگیزه اصلاح و پیشرفت را در خود تقویت کنید؛ قاعده بر این است که وقتی انسان در فشار و محاصره موانع گرفتار می‌شود، خلاقیت‌هایش بیشتر بروز می‌کند. دولت در تلاش است بستر شکوفایی خلاقیت‌های فرزندان این آب و خاک را هر چه بیشتر در سراسر کشور به شکل عادلانه فراهم کند و آموزشی ارائه کند که مبنای آگاهی نسبت به مشکلات و انگیزه برای رفع آنها باشد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه ما و ایران به شما امیدوار بوده و دل بسته‌ایم، خاطرنشان کرد: شما می‌توانید ایران را آباد کرده و به نقطه اوج پیشرفت برسانید؛ نباید اجازه دهیم یک رژیم جعلی جنایتکار، اراده خود را در منطقه با زور پیش ببرد. ایران با تکیه بر شما می‌تواند آبادانی، عدالت و انصاف را برای خود و منطقه به ارمغان بیاورد.

در این مراسم همچنین با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش از ۳۸ نفر از مدال‌آوران المپیادهای اقتصاد، ریاضی، زیست‌شناسی، شیمی، علوم زمین، فیزیک، کامپیوتر، نجوم و اختر فیزیک و هوش مصنوعی با اهدای لوح تجلیل شد.