ابهام در روند استیضاح وزیر کار / میدری رفتنی شد؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهای مربوط به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد تاکنون هیچ موضوعی به صورت رسمی به کمیسیون ارجاع نشده و آنچه مطرح شده بیشتر در فضای مجازی بازتاب یافته است.

در روزهای اخیر، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یکی از بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر دادند. این در حالی است که فضای مجازی نیز پر از گمانه‌زنی درباره آینده مدیریتی این وزارتخانه کلیدی شده است. با این حال، آنچه تا این لحظه روشن است، نبود یک روند رسمی و شفاف در این خصوص و تأکید برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر بی‌اطلاعی از ارجاع چنین درخواستی به این کمیسیون است.

در این همین زمینه علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار تابناک در خصوص احتمال استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعداد امضای جمع شده، اظهار داشت: نمی‌دانم و در جریان نیستم. هنوز چیزی به من ارجاع نشده و از این موضوعات اطلاعی ندارم.

در ادامه رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به همین سوال به تابناک گفت: هنوز در کمیسیون بحث نشده که من بتوانم اظهارنظر کنم. باید سایر اعضای کمیسیون حضور داشته باشند و نقطه‌ نظرات خود را مطرح کنند تا مشخص شود وضعیت چیست، زیرا فعلاً عمدتاً از طریق فضای مجازی در جریان قرار گرفته‌ایم و تا کنون هیچ خبری به صورت رسمی ارجاع نشده است.