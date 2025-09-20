فاجعه در ارتش آمریکا: ۴ کشته در سقوط بالگرد

ارتش آمریکا اعلام کرد بر اثر سقوط یک فروند بالگرد بلک هاک ارتش، ۴ سرباز کشته شدند.

فرماندهی عملیات های ویژه ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد 4 سرباز سوار بر یک فروند بالگرد بلک هاک، که در پایگاهی در نزدیکی واشنگتن سقوط کرده بود، کشته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این بیانیه آمده است علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این باره ادامه دارد. همچنین نام کشته شدگان نیز به محض تایید، منتشر خواهد شد.



این بالگرد ارتش روز پنج شنبه در جریان یک تمرین آموزشی روزانه در نزدیکی پایگاه مشترک لوییس مک کورد در 16 کیلومتری جنوب شهر تاکوما در نزدیک واشنگتن سقوط کرد. این پایگاه تحت نظارت فرماندهی مشترک ارتش آمریکا فعالیت می‌کند.

این بالگرد یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین بالگردهای نظامی در جهان است.بالگرد بلک‌هاوک توانایی حمل توپ 30 میلی‌متری M119 با ظرفیت 1065 گلوله و چهار نفر خدمه برای کنترل آن را دارد. صندلی‌های ویژه‌ای که برای خلبان و کمک‌خلبان طراحی شده‌اند، آن‌ها را برابر بسیاری از تهدیدات و حملات محافظت می‌کنند.

