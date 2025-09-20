En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فاجعه در ارتش آمریکا: ۴ کشته در سقوط بالگرد

ارتش آمریکا اعلام کرد بر اثر سقوط یک فروند بالگرد بلک هاک ارتش، ۴ سرباز کشته شدند.
کد خبر: ۱۳۲۹۶۰۰
| |
134 بازدید
|
۱
فاجعه در ارتش آمریکا: ۴ کشته در سقوط بالگرد

 فرماندهی عملیات های ویژه ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد 4 سرباز سوار بر یک فروند بالگرد بلک هاک، که در پایگاهی در نزدیکی واشنگتن سقوط کرده بود، کشته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این بیانیه آمده است علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این باره ادامه دارد. همچنین نام کشته شدگان نیز به محض تایید، منتشر خواهد شد.
 
این بالگرد ارتش روز پنج شنبه در جریان یک تمرین آموزشی روزانه در نزدیکی پایگاه مشترک لوییس مک کورد در 16 کیلومتری جنوب شهر تاکوما در نزدیک واشنگتن سقوط کرد. این پایگاه تحت نظارت فرماندهی مشترک ارتش آمریکا فعالیت می‌کند.    

این بالگرد یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین بالگردهای نظامی در جهان است.بالگرد بلک‌هاوک توانایی حمل توپ 30 میلی‌متری M119 با ظرفیت 1065 گلوله و چهار نفر خدمه برای کنترل آن را دارد. صندلی‌های ویژه‌ای که برای خلبان و کمک‌خلبان طراحی شده‌اند، آن‌ها را برابر بسیاری از تهدیدات و حملات محافظت می‌کنند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سقوط بالگرد سانحه هوایی سقوط بالگرد خلبان مرگ خلبان خبر فوری آمریکا بالگرد آمریکایی
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرود اضطراری پرواز نیجریه به آمریکا به علت بروز سانحه
سقوط بالگرد آموزشی در فرودگاه قزوین
سقوط یک فروند بالگرد در ارتفاعات شهرستان الیگودرز
نگاه دوباره به سانحه سقوط بالگرد آقای رئیس جمهور؛ می شد پیشگیری کرد!
در سال‌های اخیر چند بالگرد حامل مقامات دچار سانحه شده است؟
اظهار نظر ترامپ درباره سانحه هوایی فاجعه‌بار آمریکا
سقوط بالگرد اورژانس در شهرکرد
خلبان ترکیه‌ای ایرباس پس از تیک آف درگذشت!
درگذشت خلبان سانحه سقوط هواپیمای آموزشی در قزوین
سقوط بالگرد و کشته شدن همه سرنشینان در شمال ایتالیا
پیدا شدن جسد دومین خلبان بالگرد ساقط شده امارات
بالگرد نظامی آمریکا سقوط کرد/ ۲ نفر مفقود شدند
سقوط بالگرد اورژانس ایلام در ارتفاع ۲۰ متری
سقوط بالگرد در روسیه ۶ کشته برجا گذاشت
سقوط بالگرد رومانی ۵ کشته بر جای گذاشت
سقوط بالگرد در کوبا ۵ کشته بر جای گذاشت
سقوط بالگرد نظامی آمریکا روی عرشه ناو هواپیمابر
بالگرد سقوط کرده در بوشهر
نجات خلبان و کمک خلبان پس از سقوط جنگنده
معاون دادستان کل روسیه در سانحه هوایی جان باخت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
عجب فاجعه ای .خوب شد ژنرالی چیزی توی این بالگرد نبود
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۱ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۳ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۵۸ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۵۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۹ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۷ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZtA
tabnak.ir/005ZtA