ورود نخستین رام قطار ملی به متروی تهران از هفته آینده

شهردار تهران از ورود نخستین رام قطار ملی به خطوط متروی پایتخت از هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش اتوبوس‌های برقی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علیرضا زاکانی در مراسم رونمایی از ۲۰۱ اتوبوس برقی و افتتاح ۲ ایستگاه شارژ، که با حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکلی که مردم از آن گلایه دارند، یعنی آلودگی هوا و ترافیک، در این دوره مورد توجه جدی مدیریت شهری قرار گرفته و شورای شهر نیمی از بودجه شهرداری را به حوزه حمل و نقل اختصاص داده است تا با کاهش بهره‌مندی از ظرفیت‌های شخصی، به بخش حمل و نقل عمومی تکیه شود.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری جدی در توسعه بستر ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل عمومی، مانند مترو، صورت گرفته و در همین راستا توسعه ناوگان در همه خطوط ۷ گانه به اتمام می‌رسد.

زاکانی افزود: عدد خطوط جدید مترو که قرارداد آن بسته شده، ۹۰۰ همت است که این عدد بالا حکایت از اهمیت موضوع دارد و بستر خدمت در این حوزه را می‌توانیم از این طریق گسترش دهیم. طی ۲۵ سال گذشته، ۱۱۸۱ واگن در شهر به خدمت گرفته شد و ۱۱۸۴ واگن قرارداد منعقد شده که ۱۱۳ واگن آن ملی است و ۸۵ درصد بومی‌سازی شده و افق بسیار عالی را رقم می‌زند. ۸ واگن در خطوط است و ۱۴ واگن هفته آینده وارد خطوط خواهد شد و باقی واگن‌ها به سرعت در مسیر تولید قرار گرفته‌اند.

شهردار تهران ادامه داد: ۱۰۷۱ واگن، واگن‌های خارجی است که ۸۴ واگن به‌صورت کامل وارد می‌شود و طبق وعده اعلام شده، بناست بهمن ماه نخستین رام تحویل داده شود. این ۱۲ رام کامل است و ۱۴ رام در کشور مونتاژ می‌شود و ۸۵ درصد از ۱۲۷ رام نیز داخلی‌سازی خواهد شد.

فعال در شهر وجود داشت، اما امروز علاوه بر بازسازی بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۸۰۹ دستگاه جدید وارد خطوط تهران شد. قرارداد ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس نیز منعقد شده که عمده آن مربوط به قرارداد‌های داخلی است. همچنین قرارداد ۲۹۰۰ اتوبوس دیگر منعقد شد که ۲۵۰۰ دستگاه آن خارجی و ۴۰۰ دستگاه داخلی است.

زاکانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه اتوبوس‌های جدید دیزلی داخلی هستند و امیدواریم تا پایان سال باقی‌مانده اتوبوس‌های داخلی را نیز دریافت کنیم. جا دارد از شرکت چینی که مشارکت کرده است نیز تشکر کنیم، زیرا بخش خارجی پروژه با پشتوانه مالی و حمایت‌های آنها انجام شده است.