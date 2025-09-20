En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی خانم نماینده پرچم فلسطین را پوشید+عکس

آستر اووهاند، نماینده مجلس هلند، با پوشیدن پرچم فلسطین در پارلمان اظهار داشت: وقتی دولت از به رسمیت شناختن نسل‌کشی امتناع می‌کند، ما باید به ابراز همبستگی با فلسطین ادامه دهیم.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۸۸
| |
1257 بازدید
|
۴
وقتی خانم نماینده پرچم فلسطین را پوشید+عکس

به گزارش تابناک؛ نماینده پارلمان هلند با پوشیدن لباسی به شکل پرچم فلسطین وارد مجلس نمایندگان شد و اعتراض خود را به سیاست‌های دولت هلند در قبال جنایات اسرائیل و نسل‌کشی در غزه نشان داد. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نماینده خانم نماینده نماینده هلند هلند پرچم فلسطین حمایت از فلسطین خبر فوری
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اهتزاز دوباره پرچم فلسطین در این کشور اروپایی!
معترضان در آمریکا پرچم فلسطین را برافراشتند
پرچم فلسطین و سجده در جشن صعود مراکش
قدردانی حماس از ایران
نخست وزیر هلند:مهاجران ناراضی بروند
آمریکا: ما به لوله‌کش نیاز داریم نه فارغ‌التحصیلان هاروارد
اقدامات خصمانه استرالیا علیه ایران
ایده جالب یک ژاپنی در حمایت از فلسطین
مایکروسافت ۲ حامی دیگر غزه را اخراج کرد
سرباز روس با پرچم فلسطین بر روی لباسش در جنگ!
نماینده مردم این استان خواستار اقدام فوری برای تقسیمات کشوری شد
تصویر بزرگترین پرچم فلسطین در ایران
ورود هوادار استقلال به بازی استقلال با پرچم فلسطین
پرچم فلسطین در اعتراضات روز جهانی کارگر در آمریکا
ترامپ بودجه ۲ دانشگاه دیگر آمریکا را قطع کرد
تبعیض آشکار در دادگاه‌های هلند!
رقص پرچم فلسطین در کنسرت «یانی»
پرچم‌ طالبان و فلسطین در ورودی سفارت آمریکا در کابل
چگونه در 60 روز نماینده مردمی شویم!
پرچم فلسطین بر فراز تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
6
پاسخ
دمت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
1
پاسخ
لباس زیبایی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
4
پاسخ
خدا رو شکر که هنوز انسانهای آزاده در دنیا هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
آش جنایات اسراییل اینقدر شور شده که صدای دوستان را در آورده...
وجدانها یکی پس از دیگری دارند بیدار می‌شوند...
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۱ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۳ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۵۸ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۵۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۹ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۷ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005Zsy
tabnak.ir/005Zsy