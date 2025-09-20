سفارت سوریه در آمریکا بازگشایی شد

در اولین سفر یک وزیر امور خارجه سوریه پس از ۲۵ سال به آمریکا، «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه دولت موقت سوریه پرچم شورشیان سوری را بر فراز سفارت دمشق در واشنگتن، در حضور جامعه سوری‌ها برافراشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، الشیبانی در بیانیه‌ای کوتاه پس از برافراشتن پرچم مدعی شد: «این لحظه‌ای تاریخی است که بیانگر فداکاری هر سوری است که برای کشور فداکاری کرده است. ما نمی‌توانیم شهدا، خانواده‌های مفقودین و مجروحان و کسانی را که برای دیدن سوریه در این مکان فداکاری کردند، فراموش کنیم.»

وی در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از دهه‌ها غیبت، امروز پرچم سوریه بر فراز سفارت ما در واشنگتن برافراشته شده است. با احساس غرور و افتخار، من نماینده مردمی هستم که استقامت کرده‌اند و میهنی که شکسته نشده است. سوریه در حال بازگشت است.»

پرچم سوریه در حضور تعدادی از اعضای جامعه سوری در ایالات متحده برافراشته شد.

این اولین سفر وزیر امور خارجه سوریه به ایالات متحده در ۲۵ سال گذشته است و لحظه حساسی در روابط سوریه و آمریکا پس از سال‌ها غیبت محسوب می‌شود.

الشیبانی در طول این سفر با «کریستوفر لاندوا»، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، تعدادی از اعضای سنا و مجلس نمایندگان و مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد. مذاکرات بر روابط دوجانبه، راه‌های توسعه آنها و موضوع تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه متمرکز بود.

