لحظات بازگشایی سفارت سوریه در آمریکا بعد از یازده سال
تعداد بازدید : 752
کد خبر:۱۳۲۹۵۷۴
نظرات: ۷
نبض خبر

ادعای معامله ایران توسط روسیه با آمریکا: همه چیز قابل معامله است!

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در روسیه همه چیز قابل معامله است، تاکید کرد با کشوری که حاضر است همه چیز را معامله کند، نمی‌توان روابط راهبردی داشت. فلاحت پیشه با طرح این موضوع که گفتم حریم هوایی و پایگاه نوژه را به روس‌ها ندهید، عنوان کرد روس‌ها حریم هوایی عراق را با آمریکا (جنگ عراق 2003) معامله کردند. این نماینده ادوار درباره تغییر لحن ترامپ پس از دیدار با پوتین گفت: «آیا این اتفاقی ترامپ گفته بود که کل تاسیسات اتمی ایران را ویران کردم، یک روز بعد از دیدار با پوتین لحنش عوضش شد و گفت به نظر می‌آید بخشی از تاسیسات ویران نشده است؟! یا چیزی در این مذاکرات مطرح شده است؟» او روسوفیل‌ها را آفت سیاست ایران می‌خواند که ایران به سمت مواضع نامتوازن با روسیه سوق می‌دهد. اظهارات تند فلاحت پیشه را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ایران و روسیه ویدیو روابط ایران و روسیه فیلم حشمت الله فلاحت پیشه ایران روسیه اسرائیل جنگ اوکراین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
5
51
پاسخ
دقیقا درست میگن.
من هم متوجه این تغییر گفتار ترامپ بعد از دیدار آلاسکا شده بودم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
خب تو که متوجه شدی به من که متوجه نشدم دقیقا ( دقیقا ) بگو ترامپ چی داد و چی گرفت و پوتین چی داد و چی گرفت ... دقیق . بدون کلی گویی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
33
پاسخ
روی پای خودت نه ایستی معامله گر زیاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
12
7
پاسخ
خب چرا نمی گه ترامپ چی داده و پوتین چی گرفته و برعکس . کل بازرسهای آژانس آدم آمریکا هستند اونوقت پوتین قرار بود چه اطلاعاتی به آمریکا بدهد . الان در اوکراین چه تغییری رخ داد که بگیم پوتین چیزی از آمریکا گرفته . در موضوع هسته ایران چه اتفاق عجیبی افتاد که بگوییم پوتین چیزی به ترامپ داده . کارشناس و مخاطب ، دو طرف به هم می آیند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
9
13
پاسخ
منظور ایشان اینه که آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و... در سیاست خارجی دارای اصول اخلاقی و متعالی هستند و بر سر کسی معامله نمی کنند فقط روس ها و چینی ها هستند که خیانت پیشه هستند. بنازم به دانشکده های علوم سیاسی که اساتیدی چنین بی طرف و منصف و دقیق دارند.
پاسخ ها
جمال الدین اسدابادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
سیاست خارجی آمریکا و انگلیس یعنی پدر سوختتگی جانم یعنی قانون جنگل اگر ضعیفی می درندت مثل غزه
اونوقت تو از اخلاق سخن میگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
5
27
پاسخ
روسيه هميشه از پشت خنجر ميزند. دوست و دشمن هم نميشناسد.
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟