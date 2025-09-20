ادعای معامله ایران توسط روسیه با آمریکا: همه چیز قابل معامله است!

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در روسیه همه چیز قابل معامله است، تاکید کرد با کشوری که حاضر است همه چیز را معامله کند، نمی‌توان روابط راهبردی داشت. فلاحت پیشه با طرح این موضوع که گفتم حریم هوایی و پایگاه نوژه را به روس‌ها ندهید، عنوان کرد روس‌ها حریم هوایی عراق را با آمریکا (جنگ عراق 2003) معامله کردند. این نماینده ادوار درباره تغییر لحن ترامپ پس از دیدار با پوتین گفت: «آیا این اتفاقی ترامپ گفته بود که کل تاسیسات اتمی ایران را ویران کردم، یک روز بعد از دیدار با پوتین لحنش عوضش شد و گفت به نظر می‌آید بخشی از تاسیسات ویران نشده است؟! یا چیزی در این مذاکرات مطرح شده است؟» او روسوفیل‌ها را آفت سیاست ایران می‌خواند که ایران به سمت مواضع نامتوازن با روسیه سوق می‌دهد. اظهارات تند فلاحت پیشه را می‌بینید و می‌شنوید.