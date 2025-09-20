گزارش سخنگوی شورای نگهبان از مصوبات و استعلامات

سخنگوی شورای نگهبان گزارشی از نتیجه بررسی ۶ طرح و لایحه دریافتی از مجلس شورای اسلامی، ۵ اساس‌نامه دولت و ۳۲ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری را که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته ارائه داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ابتدا با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس بیان کرد که «امیدواریم ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشیم که به‌راستی راه عزت، شرف، تعالی و پیشرفت کشور است» و سپس گزارشی از نتیجه بررسی ۶ طرح و لایحه دریافتی از مجلس شورای اسلامی، ۵ اساس‌نامه دولت و ۳۲ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری را که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته به این شرح ارائه داد:

* طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهریورماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی با اصلاحاتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر شد:

۱_ در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۷-۱۰- نظر سابق شورا کماکان باقی است.

۳_ ماده ۱۷، از جهات عدم تعیین تکلیف در صورت اثبات وجود عذر موجه، مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری و اثر توقیف اسناد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

* طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مجلس شورای اسلامی، پیرو اعلام‌نظر شورای نگهبان؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص این طرح ، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

تلاش برای کاهش رفت‌وآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان

در ادامه نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند؛ رمز پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خودشان نشان دادند. همه مسئولین و دستگاه‌ها در سایر عرصه‌ها هم وظیفه دارند تا فضای وحدت و انسجام را ان‌شاءالله حفظ کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسأله اتحاد و انسجام مسئله‌ای است که همیشه پراهمیت بوده و در این برهه حساس نیز اهمیت بیشتری دارد و همه باید دقت داشته باشند و برای تحقق یک ایران قوی و حل مشکلات مردم این آمادگی و انسجام را حفظ کنند، طبیعتاً ما هم در شورای نگهبان در کنار سایر قوا و دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواهیم کوشید.

وی گفت: شورای نگهبان تاکنون تمام تلاشش را انجام داده با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که دارد این اقدامات را انجام دهد. همین تلاش برای کاهش رفت‌وآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان یا تعاملی که با سایر دستگاه‌ها داریم و یا این‌که جلسات با عزیزان دولت داریم و تبیین می‌کنیم، امیدواریم که همه این موارد به حل مسائل کشور ان‌شاءالله کمک کند.

تکمیل می شود...