فوت ۲ مامور فراجا در پی واژگونی خودروی پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: واژگونی خودرو نیروی انتظامی در شهرستان بویراحمد جان ۲ تن از پرسنل این فرماندهی را گرفت.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۳۶
587 بازدید

فوت ۲ مامور فراجا در پی واژگونی خودروی پلیس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ گرجیان در زمینه جزئیات این خبر گفت: این موضوع حدود ساعت یک و ۴۰ دقیقه بامداد شنبه ۲۹ شهریور در منطقه کمربندی یاسوج محدوده روستای مختار رخ داد.

وی اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سمند پلیس که در حال گشت زنی جهت پیشگیری از جرائم و در راستای امنیت در منطقه بود به دلایل نامعلومی از جاده منحرف و از روی پل مختار سقوط کرد که به دنبال این حادثه دو مامور پلیس پاسگاه مختار شهرستان بویراحمد فوت کرده و یک مامور دیگر مجروح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در خصوص علت حادثه تصریح کرد: علت این حادثه هنوز بصورت دقیق مشخص نیست، اما بنا به گفته شاهدان عینی یک دستگاه خودرو باعث انحراف و سقوط خودرو پلیس از روی پل مختار شده است.

گرجیان اضافه کرد: موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت و تحقیقات لازم در این خصوص در حال انجام است.

