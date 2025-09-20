En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرهنگ اگزیستانسیالیستی و نسل زد؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها

عین اله عابدی
کد خبر: ۱۳۲۹۵۲۶
| |
152 بازدید

امروز در کوچه و کلاس، در اتاق نوجوانان و حتی پشت میز شام خانواده، زمزمه‌ای مشترک شنیده می‌شود: زمزمه‌ی پرسش. نسلی برخاسته که در دل توفان فناوری، در میان امواج بحران‌های زیست‌محیطی، نابرابری‌ها و رسانه‌های بی‌پایان، با صدایی بلند می‌پرسد: «من کیستم؟ چرا اینجایم؟ آینده‌ام چه معنایی دارد؟»

این نسل، همچون مسافری است که در جاده‌ای مه‌آلود گام می‌زند؛ چراغی در دست دارد به نام پرسشگری، اما مقصدش در هاله‌ای از ابهام است.

اگزیستانسیالیسم همچون نسیمی از غرب، بر دل‌های آنان وزیده و طعم تلخ و شیرین آزادی و تنهایی را هم‌زمان چشانده است.

از دل این تأثیرات، پرسش‌های وجودی جوانه می‌زنند؛ پرسش‌هایی که ریشه در اضطراب و جست‌وجوی معنا دارند، پرسش‌هایی که مدام شنیده ائیم، اما نمی‌دانیم از کجا می‌آید و پاسخ قانع کننده‌ای هم برای آن نداریم؛

۱- چرا باید این درس‌ها را بخوانم وقتی جهان در آتش بحران می‌سوزد؟
۲- تحصیل چه کمکی می‌کند تا خودم را پیدا کنم؟
۳- آیا آینده‌ای که برایش آماده می‌شوم واقعاً ارزشش را دارد؟
۴- چگونه می‌توانم مسیر یادگیری‌ام را خودم انتخاب کنم؟
۵- چرا باید از قوانین خشک و تحمیلی مدرسه پیروی کنم
۶- وقتی دنیا این‌همه مشکل دارد، تلاش من چه اثری دارد؟
۷- چرا باید همان راهی را بروم که خانواده‌ام می‌خواهند؟
۸- اگر هیچ‌کس مرا درک نمی‌کند، خودم چه کنم؟
۹- زندگی چه معنایی دارد و چرا باید ادامه داد؟
۱۰- چرا برنامه‌ی مدرسه با واقعیت‌های زندگی من بیگانه است؟
۱۱- چه کسی گفته من باید مانند پدر و مادرم یاشم؟
۱۲- چرا من حوصله هیچ کاری ندارم و یا همیشه افسرده‌ام؟

منشاء همه‌ی این پرسش‌ها حاکمیت تفکر اگزیستانسیالیسم است. این صدا‌ها همچون قطرات بارانی‌اند که سقف پوسیده‌ی آموزش سنتی را سوراخ می‌کنند. اگر این سقف ترمیم نشود، سیلابی خواهد شد که نه‌تنها کلاس درس، که بنیان خانواده و جامعه را هم درخواهد نوردید.

اینجاست که مسئولیت خطیر سیاستگذاران و مربیان آشکار می‌شود. آیا برنامه‌ی درسی ما بر پایه‌ی شناخت واقعیت‌ها و حقایق زندگی تنظیم شده است؟ آیا معلمان ما آموزش دیده‌اند تا با این پرسش‌ها رودررو شوند، یا همچنان با چهره‌ای خسته و بی انگیزه و صدایی بی‌رمق تنها محفوظات کتاب را تکرار می‌کنند؟

اگزیستانسیالیسم شمشیری دو لبه است؛ اگر هدایت شود، به ابزار رشد، خودآگاهی و مسئولیت اجتماعی بدل می‌گردد؛ اما اگر رها شود، درختی می‌سازد که میوه‌اش پوچی و انزواست. تفاوت بنیادین در نگاه ماست: دین، انسان را پرتاب‌شده‌ی تنها نمی‌بیند، بلکه او را رهروی می‌داند که مقصد و راهنما دارد؛ در حالی‌که اگزیستانسیالیسم، انسان را تنها، بی‌پناه، مضطرب و بی‌انتظار رها می‌کند.

راهکار‌ها

برای آنکه نسل زد را از ورطه‌ی بی‌معنایی به ساحل امید برسانیم:
۱. بازنگری در برنامه‌ی درسی: پیوند دادن آموزش با زندگی واقعی، مسائل اجتماعی و دغدغه‌های روز جوانان.
۲. توانمندسازی معلمان: آموزش فلسفه‌های نوین، مهارت گفت‌و‌گو و روش‌های مواجهه با پرسش‌های وجودی.
۳. گشودن فضای مدرسه به گفت‌و‌گو: برگزاری کارگاه‌ها و حلقه‌های فلسفی تا دانش‌آموزان پرسش‌هایشان را آزادانه مطرح کنند.
۴. تقویت هویت دینی و معنوی: نشان دادن اینکه دین نه قید، بلکه چراغی برای یافتن معنا و امید است.
۵. مشارکت خانواده‌ها: آموزش والدین برای شنیدن پرسش‌های فرزندان بدون داوری و سرکوب.

اکنون زمان آن است که سیاستگذاران از خواب سنگین خود برخیزند. اگر امروز بیدار نشویم، فردا با نسلی روبه‌رو خواهیم شد که در دل تاریکی، دیگر حتی چراغ پرسشگری در دست ندارد. اما اگر امروز پاسخگو شویم، همین پرسش‌ها می‌توانند نردبانی شوند برای تعالی فردی و اجتماعی.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نوجوان بحران زیست محیطی اضطراب اگزیستانسیالیسم آموزش سنتی مسئولیت اجتماعی نسل زد نسل z
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ «تالاب بندعلیخان» بحران زیست‌محیطی آینده تهران
نسل جدید کدام کاندیدا را می پسندد؟
«نسل Z»؛ عجیب و تنبل یا پیشرو و فعال؟ حرف حساب متولدین ۷۰ و ۸۰ چیست؟
پیشنهاد محسن هاشمی برای کشاندن نسل Z به انتخابات
بوپال؛ فاجعه‌ای زیست محیطی با ۱۸ هزار قربانی
اشرفی: پتروشیمی امیرکبیر در اجرای مسئولیت های زیست محیطی پیشگام است
دریای خزر در حال بزرگ شدن است
توصیه‌های زیست‌محیطی به هیات‌های عزاداری
کیهان: تفاوت بحران در نسل Z و دهه شصتی‌ها
ویژگی‌های دهه هشتادی‌ها از نگاه شش کارشناس
بخشی از نسل زد پشت ماسک
فیلسوف شفاهی
اضطراب اجتماعی از چه زمانی شروع می‌شود؟
تیراندازی جنون‌آمیز استاددانشگاه به فعال زیست‌محیطی!
صدای «دهه هشتادی ها» باید شنیده شود
نظر سیدحسن خمینی درباره نسل Z و فرار مغزها
۷ توصیه برای مدیریت اضطراب
گروه درمانی، روشی موثر در درمان اضطراب
۲۳.۴ درصد جمعیت دچار اضطراب روحی و روانی هستند
۵ نشانه‌ ظاهری اضطراب بیمارگونه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند/ نگرانی سایر کشورهای عربی خلیج فارس از حمله اسرائیل فرضی نیست
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zry
tabnak.ir/005Zry