هوش مصنوعی، جایگزین کولونوسکوپی

پژوهشگران با استفاده از هوش مصنوعی موفق به توسعه روشی جدید برای تشخیص سرطان کولورکتال (سرطان روده) شده‌اند که تنها با یک آزمایش ساده مدفوع، ۹۰ درصد از موارد سرطان را با دقت شناسایی می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وبگاه سای‌تِک‌دِیلی در گزارشی آورده است: این روش غیرتهاجمی که بر اساس تحلیل جامعه باکتریایی روده کار می‌کند، می‌تواند به زودی جایگزین ارزان‌تر و راحت‌تری برای کولونوسکوپی‌ باشد.

سرطان کولورکتال (سرطان روده) دومین عامل مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در جهان محسوب می‌شود. تشخیص زودهنگام این بیماری معمولاً به درمان مؤثر منجر می‌شود، اما هزینه بالا و ناراحتی ناشی از کولونوسکوپی به‌عنوان روش استاندارد تشخیص، اغلب باعث تأخیر در شناسایی آن می‌شود.

پژوهشگران دانشگاه ژنو (UNIGE) با استفاده از یادگیری ماشین، همه باکتری‌های روده انسان را با سطحی بی‌سابقه‌ از جزئیات، نقشه‌برداری کرده‌اند که درک بهتری از نقش فیزیولوژیک زیرگروه‌های میکروبی مختلف فراهم می‌کند.

اکنون دانشمندان با استفاده از این فهرست می‌توانند سرطان روده بزرگ را فقط با یک آزمایش ساده روی نمونه مدفوع تشخیص دهند. این روش جدید، جایگزینی ارزان‌تر و آسان‌تر برای کولونوسکوپی‌های دردسرساز است و حتی ممکن است در آینده برای تشخیص سرطان‌های دیگر یا درک بهتر تأثیر میکروبیوتای روده بر سلامت کلی بدن هم به کار رود.

میکروبیوتا به جامعه وسیع و پیچیده باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌هایی گفته می‌شود که به طور طبیعی در روده انسان زندگی می‌کنند و نقشی کلیدی در سلامت و بیماری ایفا می‌کنند.

پروفسور میرکو ترایکوفسکی (Mirko Trajkovski)، سرپرست این پژوهش، توضیح می‌دهد: به جای تحلیل گونه‌های مختلف میکروبیوتا که همه تفاوت‌های معنادار را ثبت نمی‌کند، یا سویه‌های باکتریایی که به‌شدت بین افراد متفاوت است، ما بر سطح میانی میکروبیوتا، یعنی زیرگونه‌ها تمرکز کردیم. این سطح از تحلیل به اندازه‌ای خاص است که می‌تواند تفاوت‌های عملکردی باکتری‌ها و نقش آن‌ها در بیماری‌هایی از جمله سرطان را شناسایی کند و در عین حال می‌تواند این تغییرات را در بین گروه‌های مختلف افراد، جمعیت‌ها یا کشورها تشخیص دهد.

ماتیجا تریکوویچ (Matija Trickovic)، یکی از پژوهشگران این گروه، می‌گوید: ما با موفقیت، اولین فهرست جامع از زیرگونه‌های میکروبیوتای روده انسان را همراه با یک روش دقیق و کارآمد برای استفاده از آن در پژوهش و کلینیک توسعه دادیم.

دانشمندان با ترکیب این فهرست و داده‌های بالینی موجود، مدلی توسعه داده‌اند که می‌تواند صرفاً بر اساس باکتری‌های موجود در نمونه‌های مدفوع، وجود سرطان کولورکتال را پیش‌بینی کند. تریکوویچ با بیان اینکه این روش ۹۰ درصد موارد سرطان را شناسایی کرده، می‌افزاید: این نتیجه به نرخ شناسایی ۹۴ درصدی کولونوسکوپی بسیار نزدیک است و از همه روش‌های غیرتهاجمی فعلی بهتر عمل می‌کند.

یک کارآزمایی بالینی در همکاری با بیمارستان‌های دانشگاه ژنو (HUG) در حال راه‌اندازی است تا مراحل سرطان و ضایعات تشخیص‌پذیر را با دقت بیشتری تعیین کند. با این حال، کاربردهای این روش فراتر از سرطان کولورکتال است.

پروفسور ترایکوفسکی نتیجه می‌گیرد: به زودی می‌توان از همین روش برای توسعه ابزارهای تشخیصی غیرتهاجمی برای طیف وسیعی از بیماری‌ها استفاده کرد که همگی بر اساس یک تحلیل میکروبیوتا عمل می‌کنند.