پایان محاکمه کلثوم اکبری

پایان محاکمه کلثوم اکبریرئیس کل دادگستری مازندران از پایان محاکمه قاتل سریالی کلثوم اکبری و اعلام حکم صادره به اولیای دم، وکلا و شکات در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش تابناک به‌نقل روابط عمومی دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات کلثوم اکبری قاتل سریالی ۱۱ مرد مازندرانی اظهار کرد: با توجه به دفاعیات متهم از خود، حکم پرونده به‌زودی صادر و به اولیای دم و طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، این پرونده با ۷۳ شاکی پس از ورود به دادگاه، طی کمتر از یک ماه توسط قضات با تجربه استان، مورد رسیدگی قرار گرفته و به‌زودی نسبت به ابلاغ رأی، اقدام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: محاکمه متهم کلثوم اکبری یکشنبه بیست‌وسوم شهریور سال‌جاری تمام شد و قضات نسبت به گرفتن آخرین دفاعیات مشارالیه در دادگاه اقدام کردند.

وی با تاکید بر این مطلب که متهم در جلسه نهایی رسیدگی، اظهارات خویش را به صورت صادقانه بیان کرده و نسبت به بزه‌های موصوف و شروع به قتل شاکی اقرار کرده است، خاطرنشان کرد: مشارالیه در آخرین جلسه دادرسی، ضمن اظهار ندامت و پشیمانی، اظهار به توبه در جلسه دادرسی داشته است.

ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از شهریور ۱۴۰۲ و با مرگ مشکوک یک مرد ۸۲ ساله در شهرستان محمودآباد آغاز و با شکایت خانواده، پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد که پس از تحقیقات صورت گرفته، کلثوم اکبری به‌عنوان مظنون اصلی بازداشت و به مباشرت در ۱۱ فقره قتل عمدی و یک فقره اقدام نافرجام به قتل اعتراف کرد.