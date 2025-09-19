شوک بزرگ در کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری؛ در یکی از بزرگترین و غیرمنتظرهترین حوادث رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان، آرتور الکسانیان، قهرمان افسانهای جهان و المپیک از ارمنستان، با شکست مقابل حریف آذربایجانی خود از دور رقابتها کنار رفت.
در مرحله یکچهارم نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم، مراد احمدیف از آذربایجان در یک کشتی تاریخی موفق شد آرتور الکسانیان، ملقب به خرس سفید را ضربه فنی کند و بزرگترین شگفتی این دوره از مسابقات را تا به اینجا رقم بزند.
این اتفاق از اهمیت فوقالعادهای برای نماینده ایران، محمدهادی ساروی، برخوردار است. الکسانیان همواره به عنوان اصلیترین و سرسختترین رقیب ساروی در مسیر کسب مدال طلا شناخته میشد. با حذف این غول ارمنستانی، مسیر هادی ساروی برای رسیدن به فینال و کسب یک مدال طلای خوشرنگ دیگر، بسیار هموارتر از قبل شد.
