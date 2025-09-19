En
هشدار چین در واکنش به سخنان جنجالی «ترامپ»

وزارت خارجه چین به سخنان جنجالی روز گذشته رئیس جمهور آمریکا در خصوص پایگاه بگرام افغانستان واکنش نشان داد.
هشدار چین در واکنش به سخنان جنجالی «ترامپ»

وزارت خارجه چین امروز جمعه اعلام کرد که باید به حاکمیت افغانستان احترام گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این کشور نسبت به پیامدهای تنش‌ها و تشدید درگیری‌ها در منطقه هشدار داد و اعلام کرد که هیچ ملتی از این روند حمایت نمی‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد که این کشور به حاکمیت و استقلال افغانستان احترام می‌گذارد و معتقد است که آینده این کشور باید به دست مردم آن تعیین شود.

این سخنان مسئول چینی در واکنش به تصریحات روز گذشته دونالد ترامپ مطرح می‌شود.

ترامپ روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس، در پایان سفر خود به این کشور گفت: بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است. ما آن را رایگان به آنها دادیم. ضمناً ما در تلاشیم آن را پس بگیریم.

وی ادامه داد: در تلاشیم این پایگاه را پس بگیریم زیرا طالبان به کمک ما نیاز دارند. ما آن پایگاه را می‌خواهیم. همانطور که می‌دانید، یکی از دلایلی که ما این پایگاه را می‌خواهیم این است که یک ساعت با جایی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را می‌سازد، فاصله دارد.

ترامپ از جو بایدن رئیس جمهوری سابق آمریکا به دلیل خروج جنجالی این کشور از افغانستان در سال ۲۰۲۱ انتقاد و ادعا کرد که این خروج، سلاح‌ها و سایر دارایی‌های نظامی آمریکا، از جمله پایگاه‌ها، را در اختیار طالبان قرار داده است.

 

