بازگشت فاتی: گلزنی در اولین بازی با موناکو!

آنسو فاتی بازگشته است؛ هم به بازی و هم به گلزنی. مهاجم موناکو در دیدار لیگ قهرمانان اروپا مقابل بروژ، اولین بازی خود را برای تیم موناکو انجام داد، دیداری که تیمش با نتیجه ۴-۱ شکست خورد. اما آن تک‌گل، گل تیم آدی هاتر، با امضای فاتی به ثمر رسید.

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، فاتی در دقیقه ۶۲ و در حالی که نتیجه ۳-۰ بود به زمین آمد و کمی بیش از نیم ساعت بازی کرد، زمانی کافی برای ثبت اولین گلش با موناکو و آغاز حساب گلزنی‌اش در باشگاه جدید. مینامینو توپی را در محوطه جریمه دریافت کرد، به عقب پاس داد و شماره ۳۱ موناکو با یک ضربه پای چپ، که با کمی شانس همراه بود، گلر بروژ را غافلگیر کرد.

این مهاجم اسپانیایی از زمان گلزنی در دیدار آژاکس-برایتون در مرحله گروهی لیگ اروپا در ۹ نوامبر ۲۰۲۳، یعنی ۶۷۹ روز پیش، گلی در دیداری رسمی به ثمر نرسانده بود. آخرین گل او برای بارسلونا در هفته ۳۸ لالیگا 23-2022، مقابل سلتاویگو در ۴ ژوئن ۲۰۲۳ بود. همچنین آخرین گل او در لیگ قهرمانان به ۲ نوامبر ۲۰۲۱، مقابل دینامو کی‌یف بازمی‌گردد.

این مهاجم که از ۳ می گذشته در هیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده بود، در طول فیفادی اخیر آمادگی خود را به اوج رساند. آدی هاتر، سرمربی تیم، چند روز پیش گفته بود: «او بسیار نزدیک به اولین بازی خود است؛ این امکان وجود دارد که در فهرست سفر به بروژ قرار بگیرد و احتمالاً مقابل متز بازی خواهد کرد.»