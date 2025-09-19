En
بازگشت فاتی: گلزنی در اولین بازی با موناکو!

آنسو فاتی، بازیکن سابق بارسلونا، تک گل تیم موناکو را در شکست سنگین برابر بروژ به ثمر رساند.
آنسو فاتی بازگشته است؛ هم به بازی و هم به گلزنی. مهاجم موناکو در دیدار لیگ قهرمانان اروپا مقابل بروژ، اولین بازی خود را برای تیم موناکو انجام داد، دیداری که تیمش با نتیجه ۴-۱ شکست خورد. اما آن تک‌گل، گل تیم آدی هاتر، با امضای فاتی به ثمر رسید.  

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، فاتی در دقیقه ۶۲ و در حالی که نتیجه ۳-۰ بود به زمین آمد و کمی بیش از نیم ساعت بازی کرد، زمانی کافی برای ثبت اولین گلش با موناکو و آغاز حساب گلزنی‌اش در باشگاه جدید. مینامینو توپی را در محوطه جریمه دریافت کرد، به عقب پاس داد و شماره ۳۱ موناکو با یک ضربه پای چپ، که با کمی شانس همراه بود، گلر بروژ را غافلگیر کرد.  

این مهاجم اسپانیایی از زمان گلزنی در دیدار آژاکس-برایتون در مرحله گروهی لیگ اروپا در ۹ نوامبر ۲۰۲۳، یعنی ۶۷۹ روز پیش، گلی در دیداری رسمی به ثمر نرسانده بود. آخرین گل او برای بارسلونا در هفته ۳۸ لالیگا 23-2022، مقابل سلتاویگو در ۴ ژوئن ۲۰۲۳ بود. همچنین آخرین گل او در لیگ قهرمانان به ۲ نوامبر ۲۰۲۱، مقابل دینامو کی‌یف بازمی‌گردد.  

این مهاجم که از ۳ می گذشته در هیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده بود، در طول فیفادی اخیر آمادگی خود را به اوج رساند. آدی هاتر، سرمربی تیم، چند روز پیش گفته بود: «او بسیار نزدیک به اولین بازی خود است؛ این امکان وجود دارد که در فهرست سفر به بروژ قرار بگیرد و احتمالاً مقابل متز بازی خواهد کرد.»

بارسلونا موناکو خبر فوری کلوب بروژ آنسو فاتی لایگا اسپانیا لیگ قهرمانی اروپا فوتبال
