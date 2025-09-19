کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم

سه شاگرد حسن رنگرز در کشتی فرنگی، سه مدال قطعی را در روز دوم برای تیم ایران به ارمغان آوردند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب علاوه بر رقابتهای مقدماتی سه وزن روز دوم، با برگزاری دیدارهای همراه با مدال چهار وزن روز نخست همراه خواهد بود. تیم ایران سه فینالیست دارد که پیام احمدی، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده هستند و علیرضا عبدولی هم در ردهبندی شانس کسب مدال برنز خواهد داشت.
طلای بی حرف تانک بختیاری
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۲۱:۳۵
امین میرزازاده، کشتیگیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشورمان در فینال برابر ویتک از مجارستان قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز شد و مدال طلا را به گردن آویخت.
مدال طلا برای فرخی
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۲۱:۰۰
غلامرضا فرخی، فرنگیکار وزن ۸۲ کیلوگرم کشورمان با ۲۳ سال سن در دیدار فینال مقابل رقیب گرجستانی خود ۴ بر صفر پیروز شد و مدال طلا را به گردن آویخت.
علیرضا عبدولی پنجم شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۲۰:۱۰
علیرضا عبدولی، کشتیگیر وزن ۷۷ کیلوگرم ایران که به دیدار ردهبندی راه یافته بود با نتیجه ۶ بر ۳ مقابل ییلماز از ترکیه شکست خورد نتوانست به مدال برنز برسد. عبدولی پنجم شد.
احمدی نقرهای شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۹:۵۵
در دیدار فینال وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی از ایران به مصاف لولویا واختانگ از گرجستان رفت که با نتیجه ۹ بر ۷ شکست خورد. با این نتیجه پیام احمدی به مدال نقره جهان دست یافت.
ساروی به فینال رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۹:۰۰
محمد هادی ساروی، ملیپوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در دیدار نیمهنهایی با برتری ۳ بر یک مقابل حریف بلاروسی به فینال راه یافت.
بازگشت سهرابی به جدول
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۸:۴۰
با پیروزی ابراهیم غانم در مرحله نیمهنهایی با ضربه فنی کردن حریف و صعود به فینال، دانیال سهرابی به شانس مجدد رسید و شانس کسب مدال برنز برای او باقی ماند.
ساروی راهی نیمهنهایی شد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۵:۳۰
محمدهادی ساروی، کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در یک چهارم نهایی با ملیا از گرجستان رقابت کرد و با نتیجه یک - یک موفق شد پیروز میدان شود و به نیمهنهایی رسید.
سهرابی با قانون پزشکی باخت
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۵:۱۵
دانیال سهرابی، کشتیگیر وزن ۷۲ کیلوگرم کشورمان در دیدار یک چهارم نهایی مقابل ابراهیم قانم از فرانسه قرار گرفت. سهرابی در این رقابت دچار خونریزی شد و ۴ بر ۲ عقب افتاد و در شرایطی که از زمان کشتی بیش از دو دقیقه باقی مانده بود، اما با قانون پزشکی بازنده اعلام شد. طبق قانون رسیدگی پزشکی بیش به یک کشتیگیر اگر بیش از ۴ دقیقه زمان ببرد، کشتیگیر مصدوم بازنده اعلام میشود.
حذف احمدیوفا با شکست حریف ژاپنی
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۴:۵۰
ایناوا ژاپنی در دومین مصاف خود مقابل کشتیگیری از کره شمالی قرار گرفت و ۸ بر صفر شکست خورد تا با این نتیجه علی احمدی وفا از دور رقابتها کنار برود.
ساروی با برد شروع کرد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۴:۲۶
محمدهادی ساروی، فرنگیکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای المپیک در گام نخست به مصاف حریف هندوستانی خود رفت و با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد.
سهرابی کشتیگیر روس را هم شکست داد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۴:۱۰
دانیال سهرابی در دومین کشتی خود به مصاف دیمیتری روسیهای رفت و موفق شد با امتیاز فنی ۱۰ بر یک و پبش از اتمام وقت قانونی، حریف خود را شکست دهد و به یک چهارم نهایی برسد.
احمدیوفا شکست خورد
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۳:۳۰
علی احمدیوفا، کشتیگیر وزن ۶۰ کیلوگرم فرنگی ایران در گام نخست مقابل ایناوا از ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۵ - ۵ شکست خورد. او برای بازگشت به جدول شانس مجدد، باید منتظر حضور اوتاوا در فینال باشد.
پیروزی سهرابی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ - ۱۲:۵۵
دانیال سهرابی کشتیگیر وزن ۷۲ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از استراحت در دور اول، روی تشک رفت و مقابل اسماعیلوف از قرقیزستان کشتی گرفت که زیر سه دقیقه با نتیجه ۱۰ بر یک حریف خود را شکست داد.