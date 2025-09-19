خرید جنجالی آیفون ۱۷ در دبی +عکس

بر اساس مشاهدات زومیت در دبی، استقبال از مدل نارنجی بسیار زیاد است. این رنگ جزو رنگ‌های شاخص مدل‌های پرو آیفون ۱۷ محسوب می‌شود و از همان ابتدا گمان می‌رفت استقبال زیادی داشته باشد.

امروز عرضه‌ی آیفون ۱۷ به‌صورت جهانی آغاز شد و همزمان، مقابل اپل استورهای دبی، بازار دلالی به‌شدت داغ شده است؛ افرادی که مدل پایه‌ی آیفون ۱۷ پرو مکس را به‌قیمت ۵۱۰۰ درهم از اپل خریداری کرده‌اند، مقابل اپل استور با قیمت ۶۵۰۰ تا ۹۰۰۰ درهم به‌فروش می‌رسانند.

حضور گوشی‌های آیفون در بازار سیاه در هفته‌های ابتدایی عرضه موضوع چندان تازه‌ای نیست. عرضه‌ی گوشی ابتدا محدودتر است و برخی‌ها می‌خواهند به هر قیمتی جز اولین کسانی باشند که آیفون‌های جدید را خریداری می‌کنند.

آیفون ۱۷ امسال عضو تازه‌ای به‌نام آیفون ایر دارد که با ضخامت ۵٫۶ میلی‌متری از دیگر مدل‌ها متمایز می‌شود. ایر جایگزین آیفون ۱۶ پلاس می‌شود.

قیمت آیفون ۱۷ از ۷۹۹ دلار آغاز می‌شود. قیمت آیفون ایر به ۹۹۹ دلار می‌رسد.

از سوی دیگر، قیمت آیفون ۱۷ پرو از ۱۰۹۹ آغاز می‌شود و قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس به ۱۱۹۹ دلار می‌رسد.

گوشی‌های جدید اپل احتمالا همین امروز در تهران به‌نمایش درمی‌آیند.