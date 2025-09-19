فرود اضطراری هلیکوپتر ترامپ!

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: «به دلیل بروز نقص فنی هلیکوپتری که حامل ترامپ و ملانیا بود در پایان سفر رسمی او به انگلیس، مجبور شد تغییر مسیر دهد و در فرودگاه لوتون، یکی دیگر از فرودگاه‌های این کشور به زمین بنشیند.»

«کارولین لوین» سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: «این تصمیم به دلیل احتیاط فراوان گرفته شد و "دونالد ترامپ" رئیس جمهور و "ملانیا" بانوی اول به سلامت سوار هلیکوپتر پشتیبانی شدند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خدمات اضطراری نیز در پی بروز نقص فنی در هلیکوپتر حامل ترامپ و بانوی اول در فرودگاه محلی لوتون در محل حضور یافتند.

همچنین تصاویر جداگانه هر دو هلیکوپتر ترامپ را درست در کنار باند فرودگاه لوتون نشان می‌دهند.

آنها هواپیماهایی با طراحی ویژه هستند که به دلیل رنگ بدنه‌شان به «هواپیمای سقف سفید» معروفند. هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا، «مارین وان» نام دارد.

به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، این هلیکوپترها به سیستم‌های دفاع موشکی و رادارگریز و همچنین تجهیزات الکترونیکی طراحی‌شده برای مقاومت در برابر پالس الکترومغناطیسی انفجار هسته‌ای مجهز هستند.

همچنین معمولا با دو یا سه هواپیمای Osprey MV-۲۲ همراه هلیکوپتر ریاست جمهوری آمریکاست؛ هواپیماهایی تیلت‌روتور که توانایی فرود عمودی یک هلیکوپتر را با سرعت و کارایی پرواز یک هواپیما ترکیب می‌کنند.

دو هواپیما در باند فرودگاه لوتون، انگلیس

هواپیماهای اوسپری حامل پرسنل پشتیبانی، نیروهای ویژه و ماموران سرویس مخفی هستند که وظیفه رسیدگی به هرگونه وضعیت اضطراری در حین پرواز را بر عهده دارند.

ترامپ در دومین سفر خود به انگلیس، از این هلیکوپتر برای سفر بین مکان‌های مختلف استفاده ‌کرد. او اواخر سه‌شنبه شب به استنستد، انگلیس رسید و با هواپیما به وینفیلد هاوس در مرکز لندن، محل اقامت رسمی سفیر ایالات متحده در انگلیس منتقل شد.

پنجشنبه ترامپ و کر استارمر نخست وزیر انگلیس دیدار کردند و در یک نشست خبری مشترک درباره مسائل مختلفی چون اوضاع در غزه، اوکراین و مهاجرت غیرقانونی صحبت داشتند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که از نخست وزیر انگلیس بابت مساله کشور فلسطین ناراضی است.

استارمر قصد دارد تا پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.