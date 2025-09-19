En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازیکن جنجالی استقلال در کمیته انضباطی

بازیکن استقلال به دلیل مصاحبه تند علیه بازیکنان این تیم به کمیته انضباطی باشگاه احضار شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۹۴
| |
1904 بازدید
|
۱

بازیکن جنجالی استقلال در کمیته انضباطی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آرمین سهرابیان بازیکن تیم استقلال به کمیته انضباطی این باشگاه احضار شد. سهرابیان پس از بازگشت این تیم از سفر دوبی در فرودگاه صحبت‌های تندی را علیه برخی از همبازیان خود انجام داد. این در حالی بود که ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی پوشان از بازیکنان خواسته بود مصاحبه‌ نکنند.

سهرابیان همچنین امروز از حضور در تمرین منع شد تا کمیته انضباطی درباره‌اش تصمیم‌گیری کند. به نظر می‌رسد این کمیته جریمه مالی سنگینی برای مدافع آبی‌پوش در نظر بگیرد.

تیم فوتبال استقلال در هفته اول رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوصل امارات با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آرمین سهرابیان تیم فوتبال استقلال استقلال کمیته انضباطی لیگ قهرمانان آسیا خبر فوری امارات ریکاردو ساپینتو
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سهرابیان به استقلال پیوست
خبر خوش برای استقلال
مدافع مغضوب در آستانه بازگشت به استقلال
تتویی که سهرابیان را به کمیته انضباطی کشاند +عکس
مشخص شدن اولین خروجی قطعی استقلال
حرکت عجیب اینستاگرامی مدافع استقلال
اولین مصدومیت استقلال؛ غیبت چند هفته‌ای مدافع
جریمه خاص برای تتوهای آرمین سهرابیان
در جلسه اعتراض استقلال به حکم ساپینتو چه گذشت؟
کمیته انضباطی برای لگد، ساپینتو را محروم می‌کند؟
چهارماه محرومیت ساپینتو در ۴ساعت؛ درس قبرس به ایران
مجیدی درپی بازگرداندن مدافع سابق به استقلال؟
چهارشنبهِ عزیزِ استقلال؛ چشم امید آبی‌ها به تصمیمات مجمع 
تجمع هواداران استقلال مقابل وزارت ورزش
جملات زشت ساپینتو و بیانیه فوری فدراسیون
ساپینتو ۴ماه محروم و ۱۰درصد قرارداد جریمه شد
پیشنهاد استقلال برای بازگرداندن مدافع سابقش از گل‌گهر
عارف غلامی از استقلال رفت؛ سهرابیان در آستانه امضا
حکم محرومیت سنگین و جریمه نقدی ساپینتو و واکنش استقلال
ساپینتو ۲ بازی محروم و ۳میلیارد جریمه نقدی شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
1
2
پاسخ
امکان نداره در وضعیت عادی استقلال ۷ گل از تیمی بخوره آنهم تیم دست چندم آسیا. تیم محلات را می فرستادیم ۷ تا گل نمی خورد. متاسفم باید همه ارکان تیم جریمه شوند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005Zpq
tabnak.ir/005Zpq