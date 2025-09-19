En
تلاش نفس‌گیر برای نجات نوزاد زنده به گور شده

این حادثه در منطقه شاه‌جهان‌پور در پرجمعیت‌ترین ایالت هند رخ داده است. نوزاد هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در بیمارستان و دانشکده پزشکی دولتی این منطقه تحت درمان قرار دارد.
مقام‌های بیمارستانی هند می‌گویند در تلاش برای نجات جان یک نوزاد دختر ۲۰ روزه‌ هستند که در ایالت «اوتار پرادش» در شمال این کشور زنده به گور شده بود و یک چوپان به طور اتفاقی او را پیدا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پلیس محلی می‌گوید این مرد چوپان هنگام چراندن بزهایش در آن منطقه به طور اتفاقی صدای گریه‌های ضعیفی را از زیر توده‌ای خاک شنید.

وقتی چوپان نزدیک‌تر رفت، دستی کوچک را دید که از میان خاک بیرون زده بود. او بلافاصله روستائیان را باخبر کرد و سپس پلیس به محل آمد و نوزاد را از زیر خاک بیرون کشید.

این حادثه در منطقه شاه‌جهان‌پور در پرجمعیت‌ترین ایالت هند رخ داده است. نوزاد هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در بیمارستان و دانشکده پزشکی دولتی این منطقه تحت درمان قرار دارد.

دکتر «راجش کومار»، رئیس دانشکده پزشکی به بی‌بی‌سی گفت: این نوزاد روز دوشنبه به بیمارستان منتقل شد؛ در حالی که بدنش پوشیده از خاک بود و به سختی نفس می‌کشید، چراکه گل‌ولای وارد دهان و بینی‌اش شده بود.

دکتر کومار گفت: حال کودک وخیم بود و علائم هیپوکسی یا کمبود اکسیژن را نشان می‌داد. همچنین بدنش مورد گزش حشرات و حتی یک حیوان قرار گرفته بود.

او افزود: پس از ۲۴ ساعت بهبودی جزئی در وضعیتش مشاهده شد اما از آن زمان، حال او دوباره وخیم‌تر و دچار عفونت شده است.

دکتر کومار گفت: با توجه به تازه بودن زخم‌های نوزاد، معتقدم او بلافاصله پس از دفن پیدا شده است.

او می‌گوید: یک تیم پزشکی شامل جراح پلاستیک در حال درمان نوزاد هستند و تلاش می‌کنند عفونت او را کنترل کنند.

وضعیت نوزاد وخیم است اما ما تمام تلاش خود را برای نجات او به کار می‌بریم.

به گزارش بی‌بی‌سی، یک مقام پلیس نیز اعلام کرد تلاش‌ها برای شناسایی والدین نوزاد تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است و تیم کمک به کودکان در این ایالت نیز در جریان ماجرا قرار گرفته است.

پلیس تاکنون فرد مظنونی را در این ماجرا معرفی نکرده اما موارد مشابه رها کردن یا تلاش برای کشتن نوزادان دختر در هند به ترجیح سنتی خانواده‌ها برای داشتن فرزند پسر نسبت داده می‌شود؛ موضوعی که به‌طور گسترده به عنوان دلیل برهم خوردن توازن جنسیتی در این کشور شناخته می‌شود.

 

