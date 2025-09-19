قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۸ شهریورماه

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۳۶۴۵ دلار و ۳۳ سنت رسید.

براساس گزارش رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه تغییر چندانی نداشته است. به‌نظر می‌رسد کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و دورنمای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده نتوانسته انتظار سرمایه‌گذاران را برآورده کند. بازارها منتظر سرنخ های بیشتری درمورد مسیر سیاست پولی آمریکا هستند.

به گزارش تابناک، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۳۶۴۵ دلار و ۳۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۱ درصدی به ۳۶۷۸ دلار و ۷۰ سنت رسیده است.

تحلیلگران عقیده دارند به یک عامل دیگر برای تحریک طلا و افزایش قیمت آن تا بیش‌از ۳۷۰۰ دلار نیاز است. اطلاعات ضعیف اقتصادی آمریکا می‌تواند این عامل محرک باشد.

فدرال رزرو آمریکا روند کاهش نرخ بهره را در روز چهارشنبه از سر گرفت و راه را برای کاهش بیشتر نرخ بهره باز کرد. اما هشدار ادامه تورم بالا دورنمای این روند را با تردید مواجه کرده‌است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اتخاذ این سیاست را به‌عنوان یک اقدام برای مدیریت خطر در پاسخ به ضعف بازار کار اعلام کرد و گفت بانک مرکزی تصمیمات خود را جلسه به جلسه اتخاذ خواهد کرد.

تاجران ۹۲ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره ۲۵ واحد دیگر در اجلاس ماه اکتبر فدرال رزرو کاهش یابد. پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگه‌داری طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را بالا می‌برد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۸۱ درصد افزایش به ۴۲ دلار و ۴۶ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۱۲ درصدی ۱۳۸۴ دلار و ۹۴ سنت معامله می‌شود.