En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
طلا دوباره به پرواز در آمد

قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۸ شهریورماه

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۳۶۴۵ دلار و ۳۳ سنت رسید.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۸۹
| |
807 بازدید

قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۸ شهریورماه

براساس گزارش رویترز،  قیمت طلا در معاملات روز جمعه تغییر چندانی نداشته است. به‌نظر می‌رسد کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و دورنمای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده نتوانسته انتظار سرمایه‌گذاران را برآورده کند. بازارها منتظر سرنخ های بیشتری درمورد مسیر سیاست پولی آمریکا هستند.

به گزارش تابناک، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۳۶۴۵ دلار و ۳۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۱ درصدی به ۳۶۷۸ دلار و ۷۰ سنت رسیده است.

تحلیلگران عقیده دارند به یک عامل دیگر برای تحریک طلا و افزایش قیمت آن تا بیش‌از ۳۷۰۰ دلار نیاز است. اطلاعات ضعیف اقتصادی آمریکا می‌تواند این عامل محرک باشد.

فدرال رزرو آمریکا روند کاهش نرخ بهره را در روز چهارشنبه از سر گرفت و راه را برای کاهش بیشتر نرخ بهره باز کرد. اما هشدار ادامه تورم بالا دورنمای این روند را با تردید مواجه کرده‌است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اتخاذ این سیاست را به‌عنوان یک اقدام برای مدیریت خطر در پاسخ به ضعف بازار کار اعلام کرد و گفت بانک مرکزی تصمیمات خود را جلسه به جلسه اتخاذ خواهد کرد.
تاجران ۹۲ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره ۲۵ واحد دیگر در اجلاس ماه اکتبر فدرال رزرو کاهش یابد. پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگه‌داری طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را بالا می‌برد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۸۱ درصد افزایش به ۴۲ دلار و ۴۶ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۱۲ درصدی ۱۳۸۴ دلار و ۹۴ سنت معامله می‌شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا طلای جهانی بازار جهانی طلا قیمت طلای جهانی اونس جهانی طلا خبر فوری
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
جمعه؛ رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت/ فرانسه: بازگشت تحریم‌های ایران قطعی است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلای جهانی امروز سه‌شنبه ۱۹ فروردین
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۲ دی ماه
قیمت طلا امروز دوشنبه ۱ بهمن ماه
قیمت طلا امروز ۲۰ آبان ماه
قیمت طلا امروز دوشنبه ۸ بهمن ماه
قیمت جهانی طلا امروز 17 شهریور ماه
قیمت طلا امروز شنبه ۲۲ دی ماه
قیمت طلا باز هم پایین آمد
قیمت جهانی طلا امروز 15 دی ماه
قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه
قیمت طلا در بازار امروز 21 خردادماه
ریزش طلای جهانی متوقف شد
رکوردشکنی طلا؛ اونس جهانی به ۳۶۱۰ رسید
طلا ارزان‌تر شد
قیمت طلا جهانی امروز ۱۴ خرداد ۱۴۰۴
کاهش نرخ ۲۹ ارز در بانک مرکزی/ قیمت دلار ۱۰۰ تومان افزایش یافت
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۵ اسفند ۹۸/ طلا دو درصد دیگر گران شد
قیمت طلا در بازار امروز 15 فروردین
قیمت طلا در جهان افزایش یافت
ترمز صعود قیمت طلا کشیده شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005Zpl
tabnak.ir/005Zpl