مرگ ضارب جنگلبان رودباری بر اثر برق گرفتگی

فرمانده انتظامی رودبار از مرگ ضارب فراری بر اثر برق گرفتگی در این شهرستان خبر داد.
"سرهنگ رضا کاظمی "با اشاره به درگیری یکی از اهالی روستای ديزکوه (توسه رودی) شهرستان رودبار با قرقبان جنگلبانی رستم آباد این شهرستان و زخمی کردن وی با سلاح سرد گفت: ضارب پس از اصابت ضربه چاقو به جنگلبان ؛ متواری شد.

به گزارش تابناک به نقل از برنا، وی با اشاره به اینکه ضارب متواری برای فرار از عواقب احتمالی قانونی، به یکی از مخروبه‌های حوالی روستا که پیش از این استخر پرورش ماهی بود متواری شد گفت: در این مخروبه، سیم برق سه فاز، رها شده بود و ضارب به دلیل ترس از دستگیر شدن و تاریکی هوا، متوجه سیم برق نشد ه و بر اثر برخورد با سیم برق و اتصالی آن به دلیل بارش باران دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار افزود: جنگلبان که با اصابت ضربه چاقو از ناحیه کمر مصدوم شده بود به بیمارستان اعزام شده که هم اکنون حال عمومی وی خوب میباشد.

 اين مقام انتظامي در پايان امنیت مردم را خط قرمز پلیس دانسته و خاطرنشان کرد: شهروندان مي توانند هرگونه گزارشات خود را از طريق سامانه 110 مرکز فوريت هاي پليسي و يا از طريق سامانه 197 دفتر نظارت همگاني اعلام کنند.

 

رودبار مصدومیت برق گرفتگی چاقو کشی جنگلبان خبر فوری
