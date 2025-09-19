En
قضاوت بازی الهلال و الاهلی به داور ایرانی رسید

روزنامه الریاضیة نوشت که علیرضا فغانی دیدار حساس امشب میان الهلال و الاهلی را قضاوت خواهد کرد.
تیم‌های الاهلی و الهلال در شرایطی امشب نبرد حساس موسوم به الکلاسیکو عربستان را برگزار خواهند کرد که روزنامه الریاضیة خبر داد علیرضا فغانی، داور مطرح ایرانی قرار است قضاوت این جدال حساس را برعهده بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، علیرضا فغانی، داور استرالیایی ایرانی‌الاصل، این فرصت را دارد که برای نخستین بار یک دیدار داخلی در عربستان را قضاوت کند؛ مسابقه الکلاسیکو میان الاهلی و الهلال که امشب در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ روشن سعودی در ورزشگاه «الإنماء» جده برگزار می‌شود.

هرچند کمیته داوران فدراسیون فوتبال عربستان هنوز نام داور این مسابقه را به‌طور رسمی اعلام نکرده، اما بر اساس گزارش منابع اختصاصی روزنامه الریاضیه، فغانی در صدر فهرست نامزدها قرار دارد. طبق پایگاه آماری ترانسفرمارکت، این داور 47 ساله تا کنون هرگز در عربستان قضاوتی نداشته و سوت او تنها در رقابت‌های بین‌المللی یا خارجی برای نمایندگان فوتبال سعودی به صدا درآمده است.

فغانی پیش از مهاجرت به استرالیا در سال 2019 و کسب تابعیت این کشور، ایران را نمایندگی می‌کرد. او در سال 2014 و زمانی که هنوز داور ایرانی محسوب می‌شد، قضاوت بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا میان الهلال و وسترن سیدنی واندررز استرالیا را بر عهده داشت؛ دیداری که با شکست 1-0 الهلال تمام شد. در همان دوره، فغانی در جام ملت‌های آسیا 2015 نیز سوت دیدار عربستان و چین را در مرحله گروهی به دست گرفت؛ مسابقه‌ای که با برتری 1-0 چین به پایان رسید و طی آن یک پنالتی برای عربستان گرفت که نايف هزازی آن را از دست داد. او همچنین داور فینال همان تورنمنت بین استرالیا و کره جنوبی بود که به قهرمانی 2-1 استرالیا انجامید.

کارنامه فغانی شامل قضاوت‌های برجسته بسیاری است: دیدار الاتحاد و سئول کره در یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2011 که با پیروزی 3-1 الاتحاد پایان یافت؛ بازی نیمه‌نهایی فصل گذشته لیگ نخبه که النصر در حضور او 3-2 برابر کاوازاكی فرونتال شکست خورد و فرصت رسیدن به فینال برابر الاهلی را از دست داد؛ چهار دیدار در جام جهانی 2018 روسیه از جمله جدال تاریخی فرانسه و آرژانتین (برد 4-3 فرانسه)؛ دو مسابقه در جام جهانی 2022 قطر؛ فینال فوتبال المپیک ریو 2016 که با قهرمانی برزیل مقابل آلمان در ضربات پنالتی همراه شد؛ و همچنین دو فینال جام جهانی باشگاه‌ها، یکی در 2015 بین بارسلونا و ریورپلاته (برد 3-0 بارسا) و دیگری در 2023 آمریکا بین چلسی و پاری‌سن‌ژرمن (برد 3-0 چلسی).

به طور کلی، فغانی تاکنون 9 مسابقه در جام ملت‌های آسیا، از جمله فینال 2015 و دیدار حساس مرحله یک‌چهارم بین امارات و ژاپن را قضاوت کرده و سابقه سوت زدن در 60 بازی لیگ قهرمانان آسیا (به‌علاوه 8 مسابقه با عنوان جدید «نخبگان») را در کارنامه خود دارد. این تجربه غنی، او را به یکی از مطرح‌ترین گزینه‌ها برای قضاوت جدال حساس الاهلی و الهلال بدل کرده است. 

