تهدید بودجه، تاکتیک آمریکا علیه ایران

منابع غربی می‌گویند که ایالات متحده آمریکا با تهدید به قطع بودجه آژانس، اعضای شورای حکام را علیه ایران تحت فشار قرار داده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از لابی و تهدیدهای مکرر ایالات متحده آمریکا علیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعمال فشار به ایران و مقابله با اقدامات دیپلماتیک ایران در این سازمان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس این گزارش، دیپلمات‌های غربی که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات حاضر نشدند نامشان فاش شود، گفتند ایالات متحده پشت پرده تلاش گسترده‌ای انجام داده تا از تصویب یک قطعنامه پیشنهادی از سوی ایران جلوگیری کند.

به گفته این دیپلمات‌ها، آمریکا حتی کاهش بودجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در صورت تصویب قطعنامه و محدود شدن حقوق اسرائیل در این سازمان مطرح کرده است.

رضا نجفی، سفیر ایران در سازمان ملل، عصر پنجشنبه در نشست عمومی آژانس اعلام کرد، «با روحیه حسن نیت و تعامل سازنده و بنا به درخواست چند کشور عضو، تصمیم گرفتیم بررسی پیش‌نویس را به کنفرانس سال آینده موکول کنیم.»

وی افزود: این کشورها تصریح کرده‌اند که رأی ممتنع آنان بازتاب موضع واقعی‌شان نیست و از جمهوری اسلامی ایران اکیداً درخواست کرده‌اند که در مشورت با دیگر بانیان قطعنامه، اقدام مربوط به این قطعنامه به کنفرانس سال آینده موکول شود.



سفیر ایران بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانیان قطعنامه (روسیه، چین، کوبا، نیکاراگوئه، بلاروس، ونزوئلا و زیمباوه) پس از انجام مشورت‌ها و رایزنی‌های لازم و با در نظر گرفتن ضرورت جلوگیری از تبدیل موضوع مهم و حساسی مانند ممنوعیت حمله علیه تأسیسات هسته‌ای به ابزاری برای بازی‌های سیاسی آمریکا، تصمیم گرفتند اقدام در خصوص قطعنامه پیشنهادی را به کنفرانس آتی موکول کنند.

پیش از این برخی منابع از تلاشهای ضدایرانی در سنای آمریکا برای محدود کردن فعالیتهای دیپلماتیک ایران در سازمان ملل نیز خبر داده بودند.

سناتور «تد کروز» روز پنجشنبه لایحه‌ای با عنوان «تقویت اجرای محدودیت‌ها و کنترل ویزای ورودی» موسوم به SEVER را به کنگره ارائه کرد.

این سناتور آمریکایی با اتهام‌زنی به جمهوری‌ اسلامی تلاش کرده تا با ارائه این طرح، مانع از ورود مقام‌های ایرانی به نیویورک برای شرکت در نشست سازمان ملل شود.

این طرح در حالی مطرح می‌شود که هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از ۹ سپتامبر آغاز شده و نخستین نشست سطح بالا قرار است روز دوشنبه در نیویورک برگزار شود.