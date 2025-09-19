محمدهادی سارویِ قهرمان المپیک، دانیال سهرابی پرعطش برای مدال و احمدی‌وفای جوان و جویای عنوان امروز در مسابقات قهرمانی جهان برای ایران روی تشک خواهند رفت.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که روز گذشته (۲۷ شهریور) با ۴ وزن ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم در زاگرب کرواسی استارت خورد، امروز و در روز دوم با برگزاری کشتی‌های مقدماتی و نیمه‌نهایی ۳ وزن ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری خواهد شد که علی احمدی‌وفا، دانیال سهرابی و محمدهادی ساروی به مصاف حریفان خواهند رفت.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، احمدی‌وفا که برای اولین بار به عضویت تیم ملی بزرگسالان درآمده، مدال طلای سبک وزن نوجوانان و جوانان جهان را در کارنامه دارد. او اهل ایذه و شاگرد ملک‌محمد بویری است.

در این وزن ۲۵ کشتی‌گیر در رقابت‌های جهانی شرکت کرده‌اند که نماینده ایران دور اول کایتو اینابای ژاپنی را پیش رو دارد و در صورت برد، دور دوم به مصاف سی یونگ ری از کره‌شمالی خواهد رفت. او با قرعه سختی مواجه شده است.

دانیال سهرابی که سابقه حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ بلگراد را دارد و آنجا هم کشتی نزدیکی با علی ارسلانِ قهرمان جهان ا صربستان گرفت، شاگرد فرزاد ایمانعلی‌زاده از اندیمشک، نماینده وزن ۷۲ کیلوگر ایران است.

او که سال گذشته مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان را گرفت، دور اول آمانتور اسماعیلوف قرقیز را پیش رو دارد و در صورت برد، با برنده آداموف از روسیه و اورازبردی‌یف از از ترکمنستان کشتی خواهد گرفت. در این وزن ۳۰ کشتی‌گیر حضور دارند.

محمدهادی ساروی دارنده دو نشان طلا و برنز المپیک و قهرمان سال ۲۰۲۱ جهان، اهل آمل و شاگرد حسن حسین‌زاده دور اول استراحت کرده و بعد ازآن برنده مبارزه فیلیپ اسمتکو از کرواسی و نیتش از هند را پیش رو دارد.

او که دو مدال برنز سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ جهان را هم در کارنامه دارد برای کسب ششمین مدالش روی تشک خواهد رفت. در این وزن هم ۲۹ کشتی‌گیر در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند.

همچنین امروز ایران سه نماینده در فینال ۴ وزن اول و یکی در رده‌بندی دارد. یعنی در بهترین حالت ممکن می‌تواند سه طلا و یک برنز گرفته و صاحب ۹۰ امتیاز در شب دوم شود. حداقل امتیازی هم که تیم رنگرز در ۴ وزن اول خواهد گرفت، ۷۰ امتیاز خواهد بود، اگر هر چهار نماینده ایران در ۳ فینال و یک رده‌بندی فردا ببازند که البته چنین اتفاقی دور از ذهن خواهد بود.

برنامه کشتی‌های امروز (جمعه) به شرح زیر است:

جمعه ۲۸ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی