مجوز رسانه ها، اهرم فشار ترامپ علیه منتقدان

تهدید ترامپ در حالی مطرح می‌شود که منتقدان تعلیق برنامه کیمل را نوعی سانسور دولتی می‌دانند. کیمل به دلیل اظهارنظر‌هایی درباره واکنش محافظه‌کاران به مرگ کرک، برنامه‌اش را از دست داد.
تهدید رسانه‌ها از جانب ترامپ، که یک روز پس از تعلیق برنامه شبانه جیمی کیمل، مجری برنامه «جیمی کیمل لایو!» در شبکه ای‌بی‌سی (یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های تلویزیونی آمریکا) بیان شد، بخشی از فشارهای فزاینده مقامات دولت ترامپ بر رسانه‌های منتقد است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این فشارها پس از قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار آمریکایی که از حامیان سرسخت ترامپ بود افزایش یافته است. 

تهدید ترامپ در حالی مطرح می‌شود که منتقدان تعلیق برنامه کیمل را نوعی سانسور دولتی می‌دانند. کیمل به دلیل اظهارنظرهایی درباره واکنش محافظه‌کاران به مرگ کرک، برنامه‌اش را از دست داد. 

طبق گزارش آکسیوس ترامپ این اظهارات را روز پنجشنبه در گفت‌وگویی غیررسمی با خبرنگاران در هواپیمای نیروی هوایی یک (هواپیمای مخصوص رئیس‌جمهور آمریکا) مطرح کرده است. 

بر اساس صوتی که توسط گروهی از خبرنگاران کاخ سفید ارائه شده رئیس‌جمهور آمریکا گفته است: «جالب است که با وجود ۹۷ درصد پوشش منفی رسانه‌ها، توانستم انتخابات را ببرم.» او افزود: «من جایی خواندم که شبکه‌ها ۹۷ درصد علیه من بودند… آن‌ها کاملاً تبلیغات بد علیه من می‌کنند. آن‌ها مجوز دارند. فکر می‌کنم شاید مجوزشان باید گرفته شود.» 

آکسیوس می‌گوید ترامپ تصمیم‌گیری در این مورد را به «برندان کار» رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال واگذار کرده است. 

این مقام آمریکایی پیشتر تهدید کرده بود که علیه شبکه‌های پخش‌کننده محتوای «تحریف‌شده» اقدام کند و به طور خاص به اظهارات کیمل درباره قتل کرک اشاره کرده بود. 

نکته مهم این است که شبکه‌هایی مانند ای‌بی‌سی مجوزهای مستقیم از کمیسیون ارتباطات فدرال ندارند، اما ایستگاه‌های محلی وابسته به آن‌ها چنین مجوزی دارند. 

بنابراین، براندان کار به جای شبکه‌های ملی بر شبکه‌های محلی فشار آورده است. به عنوان مثال، پس از اظهارات براندان کار شرکت نکستار (Nexstar)، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های پخش محلی در آمریکا، اعلام کرد که دیگر برنامه کیمل را پخش نخواهد کرد. در نتیجه، ای‌بی‌سی برنامه جیمی کیمل را به حالت تعلیق درآورد. 

حتی بدون اقدام رسمی، این تهدیدها می‌تواند تصمیم‌گیری‌های شرکت‌های رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. 

تعلیق سریع برنامه کیمل پس ازعدم پخش آن توسط ایستگاه‌های وابسته به نکستار، نشان‌دهنده تأثیر فشارهای نظارتی بر مدیران رسانه‌هاست. 

قتل چارلی کرک، که یک فعال محافظه‌کار و حامی ترامپ بود، بهانه‌ای برای افزایش این فشارها شده است. 

کرک در سپتامبر ۲۰۲۵ در دانشگاهی در ایالت یوتا کشته شد و اظهارات کیمل درباره واکنش محافظه‌کاران به این رویداد، جنجال‌برانگیز شد.

 

ترامپ آمریکا رسانه ها چارلی کرک جیمی کیمل مجوز روزنامه ها
