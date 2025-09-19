En
فال حافظ 28 شهریور 1404

او را بیش از هرکس و هر چیز دوست می داری و ترس از دست دادن او پیوسته آزارت می دهد. شدت علاقه تو به او و بی تابی هایت به حدی است که دیگران تو را سرزنش می کنند اما برای تو اهمیت ندارد.
از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای
آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای
از دامن تو دست ندارند عاشقان
پیراهن صبوری ایشان دریده‌ای
از چشم بخت خویش مبادت گزند از آنک
در دلبری به غایت خوبی رسیده‌ای
منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان
معذور دارمت که تو او را ندیده‌ای
آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا
بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده‌ای

تعبیر فال حافظ 28 شهریور 1404

او را بیش از هرکس و هر چیز دوست می داری و ترس از دست دادن او پیوسته آزارت می دهد. شدت علاقه تو به او و بی تابی هایت به حدی است که دیگران تو را سرزنش می کنند اما برای تو اهمیت ندارد. تنها از سرزنش او دلگیری، اما بدان که مقصر کسی جز تو نیست. به خاطر داشته باش که در همه حال باید حد و حدود خود را حفظ کنی و هرگز از حد خود پا را فراتر نگذار تا برای او همیشه عزیز باشی.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- او می گوید ای جانان از من جدا مشو که نور دیده ام هستی و سبب آرامش و راحت جان و مونس قلب رمیده ام. پس به تو نیاز دارم و امیدوارم از چشم زخم مردم در امان باشی.

۲- آگه باش که اضطراب و نگرانی در این کار موجب تاخیر می گردد. سعی کن با تلاش و امید شاهد مقصود را در آغوش گیری.

۳- سعی کن پا را از گلیم خود درازتر نکنی و حد و اندازه خود را در هر کاری نگه داری تا همیشه موفق شوی و کارها مطابق میل صورت گیرد.

۴- از زخم زبان تو دیگران نارحت هستند و خیال می کنند که شما به آنها توجهی ندارید. در حالی که قلباً مایل نیستی حتی موچه ای از تو آزار ببیند. پس سعی کن تغییر اخلاق بدهی.

۵- ثروت تو را به راه های بد خواهد کشانید. بدین جهت دوست داشتن جاه و مقام و ثروت موجب بدبختی است. کمی در کار خود تعدیل روا دار و از عقل و منطق کمک بگیر.

۶- با صبر و شکیبایی به مقصود خواهی رسید. عجله کار شیطان است. خداوند هیچ کس را جز در حد توان او تکلیف نمی کند. شما در فراز و نشیب های زندگی ماهر و سختکوش می باشید. به گونه ای غیر قابل تصور و غیر عادی وارد تغییرات می شوید و از قدرت تخیل و تصوری قوی برخوردارید. چنانچه هنرمند بودید به درجه عالی می رسیدید. چون قلب شما سرشار از عشق، ذوق، احساس و مهر است.

۷-به زودی خواب می بینید که شما را تعقیب می کنند. تعبیرش اینکه ذهن ناخودآگاه شما به صورت جدی می گوید که خطری شما یا خانوادیتان را تهدید می کند که باید نهایت دقت را بعمل آورید و آن را خنثی کنید. از اندیشه و قدرت خود بهره بگیرید زیرا آینده ای درخشان خواهید داشت و نگرانی رفع می شود.

۸-خرید و فروش هر دو سود دارد. مسافر به زودی می آید. تولد جدید خانواده شما را خوشحال می کند. وجود نوزاد دختر شما را از بخت و اقبال خوبی بهره مند می کند. مسافرتی زیارتی خواهید رفت. پیوندی خجسته بر قرار می شود. در امور تحصیلی موفق خواهید شد. قلب پدر و مادر برایتان می تپد. به آنها محبت کنید.

تاریخچه فال حافظ:

ریشه در تصوف: برخی معتقدند ریشه فال حافظ به دوران تصوف و عرفان برمی‌گردد. در آن زمان، عارفان از فال حافظ برای دریافت راهنمایی و انجام مناسک روحانی استفاده می‌کردند.

شهرت در دوره قاجار: فال حافظ در دوره قاجار به اوج شهرت خود رسید. در این دوره، فال حافظ به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر جشن‌ها و مراسم مختلف ایرانیان بویژه در عید نوروز و شب یلدا معرفی شد.

فال حافظ در عصر حاضر:

امروزه با وجود اینترنت و فناوری اطلاعات، دسترسی به فال حافظ بسیار آسانتر شده است. وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری هستند که فال حافظ را به صورت آنلاین ارائه می‌دهند. همچنین برخی افراد به صورت حضوری به فالگیران حرفه ای مراجعه می‌کنند.

حافظ با اشعار پرمغز و اندیشه‌های بلند پرواز خود، همیشه در قلب ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داشته و خواهد داشت. فال حافظ نیز به عنوان یکی از رسوم و فرهنگ‌های کهن ایرانی، نسل به نسل منتقل شده و تا امروز پابرجا مانده است.

گزارش خطا
