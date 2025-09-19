تجاوز و تعرض به زنان در پراید شیشه دودی

به گزارش تابناک، فروردین امسال دو دختر نوجوان با مراجعه به پلیس آگاهی از دو پسر جوان شکایت کردند. یکی از آن‌ها در تشریح ماجرا به مأموران گفت: «روز حادثه در منطقه بهارستان منتظر تاکسی بودیم که دو پسر سوار بر خودروی پراید جلوی پای ما توقف کردند. ما فکر کردیم که خودروی مسافرکش است اما دقایقی بعد از اینکه من و دوستم سوار شدیم، راننده به بیابان‌های اطراف شهر رفت و وقتی ما اعتراض کردیم، با تهدید و زور به ما تعرض کرده و از محل گریختند.

پس از اظهارات دو شاکی، آن‌ها به پزشکی قانونی معرفی شدند و کارشناسان با انجام بررسی‌های لازم، اظهارات دو دختر مبنی بر تعرض را تأیید کردند.

در ادامه رسیدگی به پرونده و بر اساس نشانی‌هایی که در اختیار پلیس قرار داده بودند، مأموران با استعلام شماره پلاک خودرو، مشخصات مالک را که مردی میانسال بود به دست آوردند. صاحب خودرو بعد از انتقال به پلیس آگاهی مدعی شد روز حادثه خودرو در اختیار پسر ۲۱ ساله‌اش به نام بابک بوده و او از ماجرا بی‌خبر است.

به این ترتیب بابک ردیابی و دستگیر شد اما با انکار اتهام خود، اظهار داشت روز حادثه با دوستش نوید بوده و دو شاکی را سوار و پس از نیم ساعت هم آن‌ها را در مقصدشان پیاده کرده‌اند.

با دستگیری نوید او نیز اتهام تجاوز را رد کرد. از آنجا که اظهارات دو متهم با گزارش‌ها و مستندات پرونده تناقض داشت، برای بابک و نوید به اتهام تجاوز و آدم‌ربایی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

نخستین جلسه تحقیق در دادگاه کیفری

در ابتدای این جلسه که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری برگزار شد، متهمان اظهارات‌شان را نزد قضات مطرح کردند و مدعی شدند تجاوزی در کار نبوده است. با این حال پس از بررسی جزئیات پرونده توسط قضات هر کدام از دو متهم به زودی باید در برابر اتهامات خود در دادگاه دفاع کنند. گفتنی است رسیدگی به اتهام آدم‌ربایی نیز در شعبه دیگری در حال رسیدگی است.