برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال در هفته چهارم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در تهران میهمان چادرملو خواهد بود.
هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز (جمعه) با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف پیگیری میشود که در مهمترین دیدار امروز پرسپولیس در تهران میهمان چادرملو خواهد بود.
چادرملو - پرسپولیس
پرسپولیس در حالی چهارمین بازی فصل خود را در ورزشگاه تختی تهران برگزار میکند که میزبان این دیدار چادرملو اردکان است. شاگردان سعید اخباری با توجه به اینکه ورزشگاه شهید نصیری یزد شرایط میزبانی را ندارد، فعلاً بازیهای خانگی خود را در تختی تهران انجام میدهند. شاگردان وحید هاشمیان در سه دیدار گذشته خود فقط یک بار پیروز شدند که آنهم در اصفهان و مقابل سپاهان بوده است. سرخپوشان در دو دیدار خانگی خود در فصل جدید موفق به کسب پیروزی نشدند و مقابل فجر و فولاد در شهر قدس به تساوی رسیدند و باید منتظر باشیم و ببینیم طلسم نبردنهای این فصل پرسپولیس در تهران شکسته میشود یا خیر. در صورتی که تیمِ هاشمیان موفق به شکست چادرملو شود و خیبر هم نتواند مقابل فولاد امتیاز بگیرد، سرخهای تهران شانس رسیدن به صدر جدول را خواهند داشت. علی علیپور یکی از آمادهترین بازیکنان حال حاضر پرسپولیس است که در سه بازی گذشته سه گل به ثمر رسانده است و امروز چشم امید هواداران و کادر فنی سرخپوشان به گلزن این روزهای تیمشان است.
چادرملو تیمی که فصل پیش به لیگ برتر صعود کرد، پارسال در خانه خود به سختی شکست میخورد و هر تیمی نمیتوانست پیروز از ورزشگاه شهید نصیری بیرون برود. شاگردان سعید اخباری در این فصل هم تیم خوبی نشان دادند و در سه بازی گذشته همانند پرسپولیس نتیجه گرفتند و فولاد را در تهران بردند و مقابل ملوان بندر انزلی و شمس آذر قزوین هم به تساوی رسیدند. پرسپولیس و چادرملو سال پیش نیز یک بار در ورزشگاه تختی تهران با هم بازی کردند با این تفاوت که در آن دیدار پرسپولیس میزبان بود و در دقایق آخر مقاومت یزدیها شکسته شد و پرسپولیس به پیروزی رسید. باید منتظر باشیم و ببینیم چه نتیجهای در این بازی رقم میخورد. آیا تیم یزدی موفق به کسب امتیاز از پرسپولیس خواهد شد یا باز هم دست خالی میدان را ترک میکند.
عصر امروز و امشب پنج بازی دیگر در این چارچوب در شهرهای مختلف برگزار میشود که به نظر میرسد با توجه به حضور خیبر در صدر جدول، دیدار این تیم با فولاد در اهواز از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. فولادیها هفته پیش اولین امتیاز فصل خود را از پرسپولیس گرفتند و خیلی امیدوار هستند تا با شکست خیبر صدرنشین روند روبهرشدشان را ادامه دهند. ملوان هم که یکی از تیمهای پنج امتیازی جدول است و شانس رسیدن به رتبههای بالاتر را دارد امروز در انزلی میزبان گلگهر چهار امتیازی است، نتیجه این دیدار هم میتواند تغییراتی در بالای جدول در این هفته ایجاد کند.
برنامه دیدارهای روز نخست از هفته چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:
جمعه - 28 شهریور ماه 1404
مس رفسنجان - شمس آذر قزوین، ساعت 18:15، ورزشگاه شهدای رفسنجان
آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان، ساعت 18:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
چادرملو - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران
فجر سپاسی شیراز - ذوبآهن اصفهان، ساعت 19، ورزشگاه پارس شیراز
ملوان بندر انزلی - گلگهر سیرجان، ساعت 19، ورزشگاه سیروس قایقران
فولاد خوزستان - خیبر خرمآباد، ساعت 20:30، ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
هفته چهارم لیگ برتر با انجام دو دیدار دیگر در روز یکشنبه 30 شهریور ماه به اتمام میرسد که برنامه آنها به شرح زیر است:
استقلال - پیکان، ساعت 18، ورزشگاه تختی تهران
سپاهان اصفهان - تراکتور تبریز، ساعت 20، ورزشگاه نقش جهان اصفهان
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید