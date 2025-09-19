En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کی قهوه بخوریم؟

قهوه، این نوشیدنی محبوب که صبح خیلی‌ها را روشن می‌کند، مدت‌هاست سوژه‌ی بحث پژوهشگران است. اما سؤال جالب اینجاست: آیا زمان نوشیدن قهوه هم می‌تواند سرنوشت سلامت ما را تغییر دهد؟
کد خبر: ۱۳۲۹۳۳۶
| |
295 بازدید
کی قهوه بخوریم؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، یک مطالعه تازه که روی بیش از ۴۰ هزار نفر از داده‌های «بررسی ملی سلامت و تغذیه» در آمریکا و بیش از ۱,۴۰۰ نفر از مطالعه «سبک زندگی زنان و مردان» انجام شده، پاسخی شگفت‌انگیز به این سؤال داده است.

نتایج نشان می‌دهد نیمی از افراد اصلاً قهوه نمی‌نوشند. اما در میان قهوه‌خورها، دو گروه اصلی دیده می‌شوند:

گروه اول: قهوه‌خورهای صبحگاهی که بیشتر فنجان‌هایشان را پیش از ظهر سر می‌کشند.

گروه دوم: قهوه‌خورهای تمام‌روز که از صبح تا شب و حتی عصر، همچنان سراغ فنجان‌های بعدی می‌روند.

جالب اینجاست که تنها گروه قهوه‌خورهای صبحگاهی کاهش قابل‌توجهی در خطر مرگ‌ومیر ناشی از همه علل، و حتی مرگ‌های مربوط به بیماری‌های قلبی‌عروقی نشان داده‌اند. در حالی‌که قهوه‌خورهای تمام‌روز چنین مزیتی را تجربه نکرده‌اند.

چرا این تفاوت مهم است؟

پژوهشگران معتقدند مصرف قهوه در ساعات عصر می‌تواند به خواب و ریتم طبیعی بدن آسیب بزند و این موضوع شاید اثر مثبت قهوه را خنثی کند. به بیان ساده‌تر، همان فنجان قهوه اگر صبح نوشیده شود می‌تواند محافظ قلب باشد، اما اگر شب خورده شود ممکن است نتیجه‌ی معکوس بدهد.

نتیجه برای ما

اگر از طرفداران قهوه هستید، شاید بهتر باشد فنجان‌هایتان را در همان ساعات اولیه روز محدود کنید. به‌نظر می‌رسد قهوه‌ی صبحگاهی نه‌تنها انرژی روزتان را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند به سلامت طولانی‌مدت شما هم کمک کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قهوه نوشیدن قهوه صبحانه خواب خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
با این کار خواب‌های قشنگتری می‌بینید
قهوه صبحگاهی، قاتل خاموش را از شما دور می‌کند
مصرف داروها با قهوه چه اثری دارد؟
هنگام ابتلا به بیماری از نوشیدن قهوه اجتناب کنید
به این دلایل قهوه را در ناشتا میل نکنید
داستان کشف درخت قهوه
آیا نوشیدن قهوه باعث تقویت حافظه می‌شود؟
بدترین زمان مصرف قهوه
۷ دلیل علمی برای مفید بودن قهوه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۴۵ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۸ نظر)
tabnak.ir/005Zou
tabnak.ir/005Zou