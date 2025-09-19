کی قهوه بخوریم؟

قهوه، این نوشیدنی محبوب که صبح خیلی‌ها را روشن می‌کند، مدت‌هاست سوژه‌ی بحث پژوهشگران است. اما سؤال جالب اینجاست: آیا زمان نوشیدن قهوه هم می‌تواند سرنوشت سلامت ما را تغییر دهد؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، یک مطالعه تازه که روی بیش از ۴۰ هزار نفر از داده‌های «بررسی ملی سلامت و تغذیه» در آمریکا و بیش از ۱,۴۰۰ نفر از مطالعه «سبک زندگی زنان و مردان» انجام شده، پاسخی شگفت‌انگیز به این سؤال داده است.

نتایج نشان می‌دهد نیمی از افراد اصلاً قهوه نمی‌نوشند. اما در میان قهوه‌خورها، دو گروه اصلی دیده می‌شوند:

گروه اول: قهوه‌خورهای صبحگاهی که بیشتر فنجان‌هایشان را پیش از ظهر سر می‌کشند.

گروه دوم: قهوه‌خورهای تمام‌روز که از صبح تا شب و حتی عصر، همچنان سراغ فنجان‌های بعدی می‌روند.

جالب اینجاست که تنها گروه قهوه‌خورهای صبحگاهی کاهش قابل‌توجهی در خطر مرگ‌ومیر ناشی از همه علل، و حتی مرگ‌های مربوط به بیماری‌های قلبی‌عروقی نشان داده‌اند. در حالی‌که قهوه‌خورهای تمام‌روز چنین مزیتی را تجربه نکرده‌اند.

چرا این تفاوت مهم است؟

پژوهشگران معتقدند مصرف قهوه در ساعات عصر می‌تواند به خواب و ریتم طبیعی بدن آسیب بزند و این موضوع شاید اثر مثبت قهوه را خنثی کند. به بیان ساده‌تر، همان فنجان قهوه اگر صبح نوشیده شود می‌تواند محافظ قلب باشد، اما اگر شب خورده شود ممکن است نتیجه‌ی معکوس بدهد.

نتیجه برای ما

اگر از طرفداران قهوه هستید، شاید بهتر باشد فنجان‌هایتان را در همان ساعات اولیه روز محدود کنید. به‌نظر می‌رسد قهوه‌ی صبحگاهی نه‌تنها انرژی روزتان را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند به سلامت طولانی‌مدت شما هم کمک کند.