ماجرای زندانی شدن و آزادی یک پیرزن ۹۰ ساله

به گزارش تابناک، رئیس زندان بابل گفت: زن بی سرپرست ۹۰ ساله ای که به خاطر بدهی یک هزار میلیارد ریالی از زندان بابل آزاد شد با حمایت مالی ۲ بازیگران سینما و تلویزیون روانه خانه سالمندان شد.
مهدی شریعت شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران بابل اظهار کرد: یک زن ۹۰ ساله که به دلیل محکومیت مالی یک هزار میلیارد ریالی در زندان بابل به سر می برد با حضور عزت الله رمضانیفر و آتش تقیپور بازیگران سینما و تلویزیون از زندان بابل آزاد شد.
وی گفت: این زندانی که به مدت ۲ سال در این زندان تحمل حبس کرد، پس از تلاشهای بی وقفه شورای حل اختلاف زندان و کسب رضایت از شاکیان و پس از سپری شدن مراحل اداری عصر امروز پنجشنبه از زندان بابل آزاد شد.
رئیس زندان بابل تصریح کرد: این زندانی مسن هیچ سرپرستی نداشت تا به منزل آنها مراجعه کند، لذا ضمن هماهنگی با مراجع قضائی به یکی از مراکز نگهداری سالمندان فرستاده شد و این بازیگران هزینه نگهداری وی را در این مرکز عهده دار شدند.
