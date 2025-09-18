کشتی فرنگی ایران شب اول دست به جام شد!

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، بعد از شور و حرارت فوق العاده‌ای که مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ برای ایرانی‌ها داشت و با قهرمانی شاگردان پژمان درستکار هم به پایان رسید، حالا نوبت به فرنگی کاران رسیده تا برای تکرار این قهرمانی به فاصله چند روز تلاش کنند.

حسن رنگرز با اینکه ۴ مدال آور المپیک پاریس را در ترکیب تیمش دارد، اما در سایر اوزان از نفرات جوان و کم تجربه‌ای بهره می‌برد؛ به شکلی که ۶ فرنگی کار ایرانی برای اولین بار مسابقات جهانی را تجربه می‌کنند. میانگین سنی تیم ایران هم ۲۲.۴ اعلام شده که نشان می‌دهد رنگرز جوان‌ترین تیم مسابقات را در اختیار دارد.

با این حال عملکرد خوب کشتی فرنگی در سال‌های اخیر تحت هدایت حسن رنگرز انتظارات را بالا برده و همه انتظار دارند این تیم هم مثل کشتی آزاد قهرمانی خود را در زاگرب جشن بگیرد.

در روز اول مسابقات که از ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه رسما استارت خورد، مسابقات مقدماتی چهار اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم برگزار شد. پیام احمدی ۱۸ ساله در سبک وزن، غلامرضا فرخی پدیده جدید ایران در ۸۲ کیلو و امین میرزازاده دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان جهان در ۱۳۰ کیلو موفق شدند در پایان مسابقات امروز به فینال برسند و علیرضا عبدولی هم در ۷۷ کیلو راهی دیدار رده بندی شد.

بدین ترتیب در پایان روز اول تیم ملی کشتی فرنگی ایران با آماری فوق العاده شانس بزرگی برای قهرمانی تیمش خودش ایجاد کرد و فردا شب می‌تواند سه طلا و یک برنز به دست بیاورد.