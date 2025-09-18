رهبر انصارالله به عربستان هشدار داد

رهبر جنبش انصارالله یمن با بیان اینکه دشمن اسرائیلی از انفعال گسترده در جهان اسلام برای ادامه «جنایت قرن» خود در نوار غزه سوءاستفاده می‌کند، گفت سلاح مقاومت، سوپاپ اطمینان و دژی مستحکم برای محافظت از ملت‌ها و جلوگیری از نسل‌کشی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن امروز-پنجشنبه- در سخنانی درباره آخرین تحولات تجاوز به نوار غزه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد دشمن اسرائیلی در حال ادامه جنایت قرن خود در نوار غزه، در مقابل دیدگان تمام جهان است.

وی افزود: صحنه‌های نسل‌کشی وحشتناک و غم‌انگیز است و هر کسی را که ذره‌ای وجدان انسانی داشته باشد، وادار به موضع‌گیری می‌کند. دشمن از تمام ابزارهای مرگبار، از جمله بمب‌های آمریکایی، انگلیسی و آلمانی و با بهره‌گیری از سوخت و نفت اعراب استفاده می‌کند.

تهدید دشمن اسراییلی تنها محدود به فلسطین نیست

سید الحوثی هشدار داد تهدیدات دشمن اسرائیلی کل امت اسلامی را هدف قرار می‌دهد و محدود به فلسطین نیست. بی‌توجهی و شانه خالی کردن مسلمانان از مسئولیت در قبال مردم فلسطین، آنها را از مسئولیت و عواقب وخیم آن در دنیا و آخرت مبرا نمی‌کند.

وی همچنین هشدار داد دشمن اسرائیلی همچنان به نقض حرمت مسجد الاقصی ادامه می‌دهد و به دنبال تکمیل یهودی‌سازی شهر بیت‌المقدس است. دشمن اسرائیلی همچنان به هدف قرار دادن یک مکان مقدس و یکی از مهمترین اماکن مقدس مسلمانان ادامه می‌دهد.

اهداف آمریکا و اسراییل مشترک است

رهبر انصارالله اضافه کرد: دشمن اسرائیلی هر روز به مسجد الاقصی یورش می‌برد و حرمت آن را هتک حرمت می‌کند و این هفته نتانیاهو و روبیو جنایتکار در عملیات یورش شرکت داشتند.

سید الحوثی با اشاره به انجام مراسم تلمودی مشترک توسط روبیو و نتانیاهو در محوطه البراق، این اقدام را بیانگر توجه آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به یکدیگر و اهداف مشترکشان دانست.

اظهارات نتانیاهو تهدید به باج‌خواهی از مردم اردن با استفاده از آب و گاز است

وی با تاکید بر نقش بیشتر انگلیس نسبت به سایر کشورهای اروپایی در اجرای طرح صهیونیستی، به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله بازداشت حدود هزار نفر در حملات اخیر، اشاره کرد.

سید عبدالملک الحوثی در ادامه سخنان خود به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه اردن پرداخت و با اشاره به اظهارات نتانیاهو در مورد دره اردن گفت که این سخنان، تهدید به باج‌خواهی از مردم اردن با استفاده از آب و گاز است.

وی خاطرنشان کرد دشمن اسرائیلی به انواع حملات در کرانه باختری ادامه می‌دهد و این هفته با سرعت و شدت قابل توجهی در حال افزایش است.

اگر از فلسطین حمایت می‌شد، اوضاع این‌گونه نبود

سید الحوثی تصریح کرد: مقاومت فلسطینیان در مناطق مختلف نوار غزه، حتی در شهر غزه که تلاش نظامی دشمن اسرائیلی در آن متمرکز است، ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر امت ما حمایت کافی از مردم فلسطین می‌کرد، وضعیت به این شکل نبود. در عوض، بسیاری از رژیم‌های آن در حال توطئه هستند، در حالی که برخی دیگر شکست می‌خورند

موضع اسپانیا قابل توجه است

رهبر انصار الله تصریح کرد: خوب است که تحریم محصولات کشاورزی اسرائیل در آلمان رو به افزایش است. این تحریم باید در سراسر جهان اسلام فراگیر و همه‌جانبه باشد.

سید الحوثی افزود: مواضع نخست‌وزیر اسپانیا آگاهانه و قابل توجه است. رهبران عرب و دولت‌های آنها در سطح اسپانیا موضعی اتخاذ نکرده‌اند.

آمریکا به‌دنبال کنترل منابع انرژی ونزوئلاست

رهبر انصارالله ادامه داد: آمریکا بزرگترین مصرف‌کننده و فروشنده مواد مخدر در جهان است. آمریکا بزرگترین شبکه سازمان‌یافته قاچاق و توزیع مواد مخدر را دارد. در طول اشغال مستقیم افغانستان توسط آمریکا، آمریکایی‌ها افغانستان را به مزرعه تولید مواد مخدر تبدیل کردند.

وی در ادامه گفت: طبق گزارش سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر پس از پایان اشغال افغانستان توسط آمریکا ۹۷ درصد کاهش یافت. این یک تفاوت چشمگیر است که تأییدمی‌کند ایالات متحده حامی فعالیت‌های مواد مخدر در افغانستان بوده است. آمریکا از بهانه مبارزه با مواد مخدر برای هدف قرار دادن ونزوئلای آزاد استفاده می‌کند، اما حقیقت این است که آنها به دنبال کنترل آن و ذخایر نفتی آنها هستند.

ممنوعیت دریانوردی علیه دشمن ادامه دارد

وی در ادامه بیان اینکه «ممنوعیت دریانوردی دشمن اسرائیلی در دریای سرخ و باب المندب ادامه خواهد یافت»، افزود: این هفته، ما ۲۴ عملیات، شامل موشک‌ها و پهپادها،انجام دادیم که برخی از آنها قلب فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند.

وی تاکید کرد: ممنوعیت دریانوردی دشمن اسرائیلی در دریای سرخ و باب المندب ادامه دارد. به همه کسانی که برای متوقف کردن عملیات ما با هدف محافظت از کشتیرانی اسرائیل تلاش می‌کنند، می‌گویم که تمام تلاش‌های شما شکست خورده است.

رهبر انصارالله تصریح کرد: دشمن اسرائیلی عربستان سعودی را به هیچ وجه مستثنی نمی‌داند و در طرح صهیونیستی گنجانده شده است.

سید الحوثی در ادامه گفت دشمن اسرائیلی صرفا برای سوءاستفاده از عربستان سعودی با آن تعامل می‌کند، نه بیشتر و نه کمتر. اعلام همکاری عربستان با انگلیس در دریای سرخ برای محافظت از کشتیرانی اسرائیل است.

رهبر انصارالله افزود: هر شعاری مبنی بر محافظت از کشتیرانی که توسط هر طرفی در این مرحله مطرح می‌شود، در واقع و حقیقت، به معنای محافظت از کشتیرانی دشمن اسرائیلی است. - کشتیرانی هدف قرار گرفته منحصرا اسرائیلی است. آیا کشتی‌های سعودی هدف قرار می‌گیرند؟ نه سعودی‌ها، نه انگلیسی‌ها و نه هیچ طرفی که با دشمن اسرائیلی همدست شود، در محافظت از کشتی‌های اسرائیلی موفق نخواهد شد.

شایعات درباره یمن از اسراییل سرچشمه می‌گیرد

سید الحوثی همچنین گفت: گاهی اوقات توصیفاتی از مواضع یمن به عنوان مواضع ایران می‌شنویم. چنین توصیفاتی از دشمن اسرائیلی سرچشمه می‌گیرد و توسط رژیم‌ها و عوامل آنها طوطی‌وار تکرار می‌شود. برخی رژیم‌ها و عوامل، آنچه اسرائیلی‌ها می‌گویند را برای توجیه آنچه انجام می‌دهند و برای توجیه خیانت و همکاری خود با آنها تکرار می‌کنند.

رهبر انصارالله همچنین به رژیم صهیونیستی هشدار داد اگر بخواهد به یمن حمله کند، یمنی‌ها در چارچوب موضع خود علیه خود دشمن اسرائیلی با آن مقابله خواهند کرد.

عربستان خود را درگیر حمایت از اسراییل نکند

او گفت: به عربستان و دیگران توصیه می‌کنم که خود را درگیر حمایت نظامی از دشمن اسرائیلی برای محافظت از کشتی‌هایش در دریا نکنند. هر کسی که با دشمن اسرائیلی همراه شود، بازنده است و در این مرحله، این یک ننگ بزرگ برای آن‌هاست.

مواضع ما در چارچوب جهاد در راه خداست

وی اضافه کرد: منافقین به شیوه‌ای که دشمن اسرائیلی برای تحریک و دامن زدن به اختلافات طراحی کرده است، حرکت می‌کنند و هرگونه خسارتی را در ازای خونریزی و مرگ، بزرگنمایی می‌کنند.

سید الحوثی تاکید کرد: وقتی زمینه نزاع برای خدمت به آمریکا و اسرائیل است،منافقین فتوایی مبنی بر نابودی ۲۴ میلیون یمنی صادر می‌کنند.

رهبر انصارالله گفت: در واکنش به مواضع عادلانه علیه دشمنی که حرمت اماکن مقدس و همه مقدسات را نقض می‌کند، منافقین با دلسردی، ناامیدی و تردید حرکت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از جنایات دشمن در صنعا، الجوف و الحدیده، تمام خشم و نفرین مردم ما متوجه دشمن اسرائیلی است که مرتکب این جنایات می‌شود. مواضع ما درست است، زیرا در چارچوب حمایت و دفاع از غزه است، بلکه در چارچوب پاسخ به جهاد در راه خداست.