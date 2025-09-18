پلمب دو کافه رستوران دیگر در تهران

پس از تعطیلی همیشگی کافه رستوران کاریز، ۲ کافه‌رستوران «بانی چو» و «سوئیت لانژ» به دلیل تخلفات متعدد توسط عوامل پلیس اطلاعات تهران بزرگ (معاونت نظارت بر اماکن عمومی) پلمب شدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از تهران، کافه‌رستوران «سوئیت لانژ» واقع در مجتمع تجاری پلاتینیوم تهران به دلیل سرو مشروبات الکلی، برهنگی و رقص‌های مختلط و کافه‌رستوران «بانی چو» واقع در خیابان ستارخان تهران، که چندی پیش اخطاریه پلمب گرفته بود، دو شب گذشته به دلیل کشف ۶ لیتر مشروبات الکلی دست ساز و خارجی و برگزاری مهمانی‌های مختلط پلمب شدند.

یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گفت که متهم اصلی کافه بانی چو متواری شده و به دستور مقام قضایی، پرونده این تخلف تشکیل‌ و در دادسرای ناحیه ۳۸ در حال رسیدگی می‌باشد.

پیشتر یک مقام قضایی بلندپایه، مجازات متخلفان این حوزه را تعطیلی دائمی واحد صنفی و حتی حبس مدیر آن عنوان کرده بود.