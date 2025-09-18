En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هفت‌تپه در آستانه واگذاری به بانک‌ها

مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از سال‌ها بلاتکلیفی، به‌زودی به بانک‌های ملی و صادرات واگذار می‌شود؛ اقدامی که بناست مسیر ساماندهی بدهی‌ها و مشکلات این مجموعه قدیمی را هموار کند.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۹۳
| |
290 بازدید
هفت‌تپه در آستانه واگذاری به بانک‌ها

به گزارش تابناک به نقل از فارس از شوش، محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد پس از سال‌ها بلاتکلیفی، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در آینده نزدیک به بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران واگذار می‌شود.

براساس مکاتبات نماینده مردم شوش و کرخه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی، این انتقال در چارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام خواهد شد.

در جلسه مشترک هیأت دولت و مجلس در هفته گذشته نیز موضوع قطعی شدن این واگذاری مطرح و مقرر شد در نشست سران قوا بررسی و نهایی شود.

طبق مصوبات نهایی، بانک‌های ملی و صادرات موظف‌اند طی یک سال آینده بدهی‌های شرکت را سامان دهند، موانع تولید را برطرف کنند و زمینه توسعه و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هفت‌تپه را فراهم آورند.

کارگران این مجموعه طی سال‌های اخیر بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و پرداخت مطالبات معوق خود شده‌اند. حالا باید دید با ورود بانک‌های دولتی به‌عنوان سهامداران عمده، چه میزان از مشکلات ساختاری و حقوقی این شرکت قدیمی برطرف خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هفت تپه نیشکر هفت تپه واگذاری خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه شرکت نیشکر هفت تپه درباره جان باختن یک کارگر
مصدومیت ۷ کارگر هفت تپه در پی واژگونی نیسان
تصمیمی پرحاشیه برای واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی/ فرصت یا تهدید؟
مالکیت شرکت هفت تپه تا پایان سال واگذار می شود
پیگیری اخراج کارگران معترض نیشکر هفت تپه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZoD
tabnak.ir/005ZoD