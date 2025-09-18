به گزارش تابناک به نقل از فارس از شوش، محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد پس از سالها بلاتکلیفی، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در آینده نزدیک به بانکهای ملی ایران و صادرات ایران واگذار میشود.
براساس مکاتبات نماینده مردم شوش و کرخه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی، این انتقال در چارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام خواهد شد.
در جلسه مشترک هیأت دولت و مجلس در هفته گذشته نیز موضوع قطعی شدن این واگذاری مطرح و مقرر شد در نشست سران قوا بررسی و نهایی شود.
طبق مصوبات نهایی، بانکهای ملی و صادرات موظفاند طی یک سال آینده بدهیهای شرکت را سامان دهند، موانع تولید را برطرف کنند و زمینه توسعه و ارتقای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی هفتتپه را فراهم آورند.
کارگران این مجموعه طی سالهای اخیر بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و پرداخت مطالبات معوق خود شدهاند. حالا باید دید با ورود بانکهای دولتی بهعنوان سهامداران عمده، چه میزان از مشکلات ساختاری و حقوقی این شرکت قدیمی برطرف خواهد شد.
