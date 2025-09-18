مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از سال‌ها بلاتکلیفی، به‌زودی به بانک‌های ملی و صادرات واگذار می‌شود؛ اقدامی که بناست مسیر ساماندهی بدهی‌ها و مشکلات این مجموعه قدیمی را هموار کند.

هفت‌تپه در آستانه واگذاری به بانک‌ها

به گزارش تابناک به نقل از فارس از شوش، محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد پس از سال‌ها بلاتکلیفی، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در آینده نزدیک به بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران واگذار می‌شود.

براساس مکاتبات نماینده مردم شوش و کرخه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی، این انتقال در چارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام خواهد شد.

در جلسه مشترک هیأت دولت و مجلس در هفته گذشته نیز موضوع قطعی شدن این واگذاری مطرح و مقرر شد در نشست سران قوا بررسی و نهایی شود.

طبق مصوبات نهایی، بانک‌های ملی و صادرات موظف‌اند طی یک سال آینده بدهی‌های شرکت را سامان دهند، موانع تولید را برطرف کنند و زمینه توسعه و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هفت‌تپه را فراهم آورند.

کارگران این مجموعه طی سال‌های اخیر بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و پرداخت مطالبات معوق خود شده‌اند. حالا باید دید با ورود بانک‌های دولتی به‌عنوان سهامداران عمده، چه میزان از مشکلات ساختاری و حقوقی این شرکت قدیمی برطرف خواهد شد.