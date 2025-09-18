En
پیام احمدی مقتدرانه به نیمه نهایی رسید

پیام احمدی فرنگی‌کار وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی حریف مولداوی خود را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۷۴
464 بازدید
به گزارش تاباک به نقل از مهر، در اولین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی، پیام احمدی فرنگی‌کار وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف آرتیوم دلیانیو از مولداوی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود احمدی به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران راهی نیمه نهایی شد.

احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با «اولان موراتبیک اولو» از قرقیزستان کشتی گرفت که این مبارزه با نتیجه ۹ بر صفر به سود پیام احمدی به پایان رسید.

کشتی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی پیام احمدی مسابقات جهانی خبر فوری
