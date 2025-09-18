پیام احمدی مقتدرانه به نیمه نهایی رسید

به گزارش تاباک به نقل از مهر، در اولین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی، پیام احمدی فرنگی‌کار وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف آرتیوم دلیانیو از مولداوی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود احمدی به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران راهی نیمه نهایی شد.

احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با «اولان موراتبیک اولو» از قرقیزستان کشتی گرفت که این مبارزه با نتیجه ۹ بر صفر به سود پیام احمدی به پایان رسید.