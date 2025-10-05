۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!

۲۵ نفر از نمایندگان مجلس برای پافشاری بر استیضاح وزیر کار، با استامپ قرمز به نشانه خون پای برگه‌ها انگشت زدند و سوگند یاد کردند هیچ‌کس از امضا عقب نشینی نکند، در این صورت، نام امضا کنندگان منتشر خواهد شد.

«زهرا سعیدی مبارکه» در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» در پاسخ به اعلام اسامی نمایندگانی که استیضاح وزیر کار را امضا کرده‌اند و اینکه آیا آنها در این خصوص جدی هستند یا خیر؟ اظهار کرد: اعلام اسامی در حیطه اختیار من نیست. آقای گودرزی نخستین امضاکننده بودند و پس از ایشان من نیز امضا کردم و موضوع به هیئت رئیسه ارجاع شد.

وی درباره چرایی تاخیر در اعلام ارجاع این استیضاح به هیات رپیسه نیز گفت: به دلیل تعلل در پیگیری حدود ۲۴ تا ۲۵ نفر از نمایندگان دیگر نیز مجدد برای ‍پیگیری استیضاح میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وارد عمل شدند.

سعیدی افزود: ما نگران بودیم که چرا این استیضاح پیگیری نمی‌شود بنابراین همگی سوگند یاد کردیم که به هیچ عنوان عقب‌نشینی نکنیم. همچنین اعلام کردیم هر نماینده‌ای که امضا کند و سپس پس بگیرد، نام او را منتشر خواهیم کرد.

نماینده مردم مبارکه اصفهان در مجلس متذکر شد: وزیر کار، وعده‌ها و مطالباتی را مطرح کرده بود که بخشی از آن عمومی، ملی و بخشی منطقه‌ای بود. در حوزه ملی نیز مواردی وجود دارد که وی در زمان رأی اعتماد بیان کرده بود. بهتر است شما به عنوان خبرنگار، وعده‌های او در برنامه رأی اعتماد را با عملکرد واقعی اش در وزارت کار مقایسه کنید.

وی در عین حال با بیان اینکه وزارت کار، وزارتخانه‌ای گسترده است و طبیعی است که برخی گروه‌ها یا اقشار با او همراه باشند. یادآوری کرد: با این حال، مشاهده می‌کنیم که حتی بخش بزرگی از بازنشستگان از عملکرد ایشان ناراضی‌اند، در حالی که بعضی افراد معدود بیانیه‌هایی در حمایت از او صادر می‌کنند. این رفتارها از منظر سیاسی قابل تأمل است. در زمان رأی اعتماد، خود من از حامیان وزیر بودم، زیرا احساس کردم در گفتار و رفتار قصد جدی برای انجام کار دارد؛ اما پس از آغاز مسئولیت، بسیاری از وعده‌هایش فراموش شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نمایندگان وقتی از مشکلات ملی و منطقه‌ای سخن می‌گویند، آن را مطالبه می‌دانند نه امتیازخواهی. به طور مثال، موضوع دهک‌بندی یارانه‌ها. چگونه ممکن است زنی تحت پوشش کمیته امداد که هیچ‌گونه دارایی ندارد، در دهک هشتم قرار بگیرد؟ اصلاح چنین مواردی از جمله مطالبات اصلی ماست.

وی گفت: از سوی دیگر، برخی مسائل مانند همسان‌سازی بازنشستگان در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود و بنده از پیگیری‌کنندگان اصلی آن بودم. اما به دلیل تخصیص ناکافی بودجه از سوی مجلس، دو سال متوالی اجرا نشد. برای نمونه، در دو سال گذشته دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت، ولی تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد. در سال جاری مجلس دقیقاً همان اعتباری را که دولت خواسته بود تصویب کرد و به همین دلیل همسان‌سازی اجرایی شد. این دستاورد مربوط به مجلس است، نه وزیر؛ در حالی که ایشان آن را به نام خود مصادره می‌کند.

سعیدی در مورد سایر دلایل نارضایتی مجلس از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: آنچه موجب نارضایتی نمایندگان شده، صرفاً مسائل مالی نیست بلکه رفتارهای غیرمتعارف و گاه دور از اخلاق وزیر است. امروز در حوزه رفاه و دهک‌بندی یارانه‌ها مشکلات جدی وجود دارد. در گذشته حتی نیمه‌شب نیز وزیران وقت برای دیدار با بازنشستگان وقت می‌گذاشتند؛ اما اکنون این پویایی و توجه دیده نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که «وزیر کار چه شاخصه هایی باید داشته باشد تا کارآمد محسوب شود» گفت: موضوع این است که وزیر رفاه باید شاخص‌هایی داشته باشد. ایشان با شرایط امروز کشور در این شاخص‌ها نمره ضعیفی می‌گیرد. شاید اگر در شرایط دیگری وزیر می‌شد، ایرادی نداشت؛ اما اکنون شاخص‌های یک وزیر کارآمد را دارا نیست.

این نماینده مجلس درباره اینکه گفته می شود برخی افراد دارای تابعیت مضاعف در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئولیت گرفته و در حال فعالیت هستند نیز پاسخ داد: «این موضوع در حیطه وظایف من نیست و بهتر است توسط دستگاه‌های نظارتی بررسی شود.»

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه گفته می شود بحث استیضاح چند وزیر دیگر در مجلس مطرح است از جمله احتمال استیضاح «محمد اتابک» وزیر صمت گفت: «در این باره سکوت می‌کنم. اما در کلیت زمزمه هایی برای برخی وزارتخانه های دیگر هم شنیده می شود، در هر وزارتخانه‌ای معمولاً ۱۰ تا ۲۰ امضا برای آغاز فرآیند استیضاح کافی است. با این حال از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صمت اطلاعی ندارم.»

وی درباره اسامی و تعداد نفرات حاضر در فهرست امضاکنندگان استیضاح وزیر کار نیز توضیح داد: «در حال حاضر دو فهرست وجود دارد. یک استیضاح با بیش از ۵۰ امضا و یک فهرست دیگر برای استیضاح وزیر کار با ۲۵ امضا. فهرست ۲۵ نفره به دلیل تعلل در پیگیری ها تشکیل شد. این نمایندگان با استامپ قرمز انگشت زدند، به نشانه خون، و سوگند یاد کردند که هیچ عقب‌گردی نداشته باشند. در همان جلسه نیز تأکید شد هر کس عقب‌نشینی کند، نام او منتشر خواهد شد.»

وی افزود: «در میان امضاکنندگان نام‌هایی چون زهرا خدادادی، عباس گودرزی، سعیدی مبارکه و رضایی کوچی به چشم می‌خورد. در مجموع، بالای ۵۰ نماینده معتقدند رفاه باید در اولویت باشد و وضعیت موجود قابل قبول نیست. پرسش ما همچنان این است که چرا در پیگیری استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تعلل صورت گرفته است. اطلاعات دقیق‌تر در آینده منتشر خواهد شد.»

احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان وزیری که اولین کارت زرد مجلس دوازدهم را به نام خود ثبت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی 17 شهریور ماه اعلام کرد: طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸ امضا به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شده است.