به گزارش تابناک، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز خارج نوبت برای تامین تجهیزات ایمنی مورد نیاز معادن اختصاص مییابد تا روند ایمن سازی و فعالیت های معدنی با کمترین دغدغه تامین مالی، ادامه پیدا کند.
وی افزود: دولت تلاش میکند با تأمین بهموقع ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را محقق کند لذا در این مسیر، با بانک مرکزی هماهنگیهای لازم انجام شده و قول افزایش سهمیه ارزی برای تولیدکنندگان را گرفته ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه "ماشینآلات غیراستاندارد و فاقد بازدهی اقتصادی تنها منجر به هدررفت منابع کشور میشوند"، تأکید کرد: در ورود ماشینآلات دست دوم، حتماً معیارهای فنی و اقتصادی رعایت شود زیرا این امر ضمن جلوگیری از خروج بیضابطه ارز، بهرهوری بخش تولید را نیز ارتقاء خواهد داد.
