\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u06f7.\u06f4 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u06f1.\u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06a9\u0631 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0628\u0648\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u0630: \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f8\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.