به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا اظهار کرد: با آغاز برگزاری کنسرتها در تهران و شهرستانها، متأسفانه افراد سودجو و کلاهبردار با تبلیغات فریبنده و دروغین در پیامرسانهای عمدتاً غیربومی، برخی بومی و همچنین سایتهای واسطهای، اقدام به فروش بلیتهای جعلی کنسرت کردهاند.
وی افزود: این افراد با استفاده از کارتهای اجارهای بهگونهای عمل میکنند که ردی از خود به جا نگذارند و حتی خود را بهعنوان مدیر فروش کنسرت معرفی کرده و مبالغ زیادی را از شهروندان دریافت میکنند.
رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا ادامه داد: افرادی که این بلیتهای جعلی را خریداری کردهاند، هنگام مراجعه به محل برگزاری کنسرت متوجه شدهاند امکان ورود ندارند و بلیت در دستشان تقلبی است. در همین زمینه، شاکیان متعددی به پلیس فتا مراجعه کرده و پروندههای قضایی تشکیل شده است.
وی گفت: پلیس فتا تاکنون موفق به شناسایی 6 صفحه و کانال جعلی در این حوزه شده و شمارهحسابهای مرتبط مسدود و مبالغ موجود در آنها بلوکه شده است تا با دستور مقام قضایی به مالباختگان بازگردانده شود؛ البته بخش زیادی از این حسابها به کارتهای اجارهای مرتبط بوده است.
پاشایی با اشاره به میزان ضرر و زیان مالی شهروندان خاطرنشان کرد: مبالغ شکایتهای ثبتشده از یک میلیون تا 10 میلیون تومان متغیر است.
رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا افزود: در یکی از کنسرتهای اخیر یک خواننده مطرح در تهران نیز حجم زیادی از این بلیتهای جعلی مشاهده شد، بهطوری که مدیر برنامههای این خواننده شخصاً شکایت را ثبت کرده و خواهان ورود پلیس فتا به این موضوع و جلوگیری از ادامه سوءاستفادهها شده است.
