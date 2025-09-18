En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فروش بلیت‌های جعلی کنسرت ترفند جدید کلاهبرداران

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا هشدار داد: همزمان با برگزاری کنسرت‌ها، کلاهبرداران در پیام‌رسان‌ها و سایت‌های واسطه‌ای با تبلیغات دروغین، بلیت جعلی می‌فروشند. کاربران باید خرید را فقط از سامانه‌های معتبر انجام دهند.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۰۹
| |
308 بازدید

فروش بلیت‌های جعلی کنسرت ترفند جدید کلاهبرداران/ مسدودسازی ۶صفحه جعلی فروش بلیت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اظهار کرد: با آغاز برگزاری کنسرت‌ها در تهران و شهرستان‌ها، متأسفانه افراد سودجو و کلاهبردار با تبلیغات فریبنده و دروغین در پیام‌رسان‌های عمدتاً غیربومی، برخی بومی و همچنین سایت‌های واسطه‌ای، اقدام به فروش بلیت‌های جعلی کنسرت کرده‌اند.

وی افزود: این افراد با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که ردی از خود به جا نگذارند و حتی خود را به‌عنوان مدیر فروش کنسرت معرفی کرده و مبالغ زیادی را از شهروندان دریافت می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: افرادی که این بلیت‌های جعلی را خریداری کرده‌اند، هنگام مراجعه به محل برگزاری کنسرت متوجه شده‌اند امکان ورود ندارند و بلیت در دستشان تقلبی است. در همین زمینه، شاکیان متعددی به پلیس فتا مراجعه کرده و پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.

وی گفت: پلیس فتا تاکنون موفق به شناسایی 6 صفحه و کانال جعلی در این حوزه شده و شماره‌حساب‌های مرتبط مسدود و مبالغ موجود در آنها بلوکه شده است تا با دستور مقام قضایی به مالباختگان بازگردانده شود؛ البته بخش زیادی از این حساب‌ها به کارت‌های اجاره‌ای مرتبط بوده است.

 پاشایی با اشاره به میزان ضرر و زیان مالی شهروندان خاطرنشان کرد: مبالغ شکایت‌های ثبت‌شده از یک میلیون تا 10 میلیون تومان متغیر است.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا افزود: در یکی از کنسرت‌های اخیر یک خواننده مطرح در تهران نیز حجم زیادی از این بلیت‌های جعلی مشاهده شد، به‌طوری که مدیر برنامه‌های این خواننده شخصاً شکایت را ثبت کرده و خواهان ورود پلیس فتا به این موضوع و جلوگیری از ادامه سوءاستفاده‌ها شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس فتا بلیت کنسرت جعلی
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
نقدی بر رفتار پزشکیان در برابر اردوغان + عکس  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005Zmr
tabnak.ir/005Zmr