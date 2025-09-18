در دیدار امیر موسوی با وزیر انرژی روسیه چه گذشت؟

به گزارش تابناک، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در دیدار وزیر انرژی روسیه اظهار داشت: با توجه به تحریمهای شدید غرب علیه دو کشور ایران و روسیه، ظرفیتهای بسیار زیادی برای افزایش همکاری وجود دارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه ایران به دنیا ثابت کرد هیچوقت آغازگر جنگ نبوده است، تصریح کرد: ایران، راه دیپلماسی و مذاکره را بهترین روش برای حل مشکلات میداند.
وی افزود: مواضع روسیه در سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره حمله رژیم صهیونیستی به ایران بسیار خوب و محکم بود.
در این دیدار، وزیر انرژی روسیه نیز با اظهار تأسف برای از دستدادن فرماندهان و دانشمندان ایرانی در حمله رژیم صهیونیستی، خطاب به سرلشکر موسوی گفت: ایران و روسیه باید همکاریهای اقتصادی و دفاعی خود را به بالاترین سطح برسانند.ب
