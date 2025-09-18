آمریکا به محمود عباس ویزا نداد

به گزارش تابناک، نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی به آغاز عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه اشاره و به نقل از دو مقام کاخ سفید که خواستند نام آنها فاش نشود، نوشت: ترامپ تمایلی به اتخاذ موضع مشخص در قبال تلاش‌های متحدان اروپایی علیه (رژیم) اسرائیل در واکنش به این اقدام ارتش در شهر غزه ندارد و در این مسیر با آنها همراه نخواهد شد.

گزارش پولیتیکو می‌افزاید: این مقام همچنین با اشاره به اینکه ترامپ لزوما با اقدام‌های متحدان اروپایی در قبال (رژیم) اسرائیل هم‌نظر نیست، اذعان کرده است که با این حال، آنچه اروپا انجام می‌دهد به ویژه از این نظر که جنبه‌ای نمادین دارد، برای او نگران‌کننده نیست.

وزارت خارجه آمریکا صدور روادید برای بیش از ۸۰ نماینده فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس تشیکلات خودگردان فلسطین که قصد داشت هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند را رد کرده است.